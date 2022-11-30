大疆 Osmo Action 3 发布最新固件，6 大新功能上线

IT之家 11 月 30 日消息，据大疆官方消息，大疆 Osmo Action 3 发布最新固件，6 大新功能现已上线：

画质增强模式

RockSteady 3.0 超强增稳 +

4K HDR 视频

10-Bit 色深模式

OTG 有线连接

时间码功能

今年 8 月份，大疆创新发布全新一代运动相机 Osmo Action 3，售价 2299 元起。

IT之家了解到，大疆 Osmo Action 3 支持最高 4K / 120fps 的影像规格，拥有便捷的相机快拆系统，帮助用户简单快捷进行机位固定及镜头切换，借助横竖拍保护框，它能够快速实现竖拍模式。

官方表示，Osmo Action 3 无论低温还是潮湿环境下，它都能够超强待机，裸机还能下潜至水下 16 米。

参数方面，Osmo Action 3 搭载 1/1.7 英寸 CMOS，可拍摄 4K / 120fp 和 1200 万像素照片，支持 D-Cinelike 色彩模式、延时摄影和数码变焦。此外，Osmo Action 3 在前代基础上升级至多模式增稳技术，超强增稳 3.0（RockSteady 3.0）采用 DJI 最新一代智能防抖算法，可以有效抵消相机在运动中各个方向的抖动。地平线增稳（HorizonSteady）可以对任何角度的地平线倾斜进行水平校正，即使在极限场景下剧烈颠簸或者 360° 旋转，也能保持画面平稳。同时开启地平校正（HorizonBalancing），可对 ±45° 内的地平线倾斜进行水平调整。

续航方面，官方称 Action 3 具备主流运动相机中最大电池容量 1770mAh ，在常温环境下，可录制 1080p / 30fps 视频长达 160 分钟，4k / 60fps 视频连续录制 90 分钟也不会出现过热反应。