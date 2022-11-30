酷冷至尊进军显示器领域：4K 160Hz MiniLED 售价 4799 元

IT之家 11 月 30 日消息，据酷冷至尊官方消息，酷冷至尊近日正式进军国内显示器领域，同时发布了四款新品：Tempest GP27U MiniLED 和 GM238-FFS 两款平面电竞显示器产品，以及 GM34-CWQ ARGB 和 GM27-CQS 两款曲面显示器。

据介绍，酷冷至尊首款旗舰级 Ultra-Speed IPS Mini LED 27 英寸 4K 160Hz 显示器 GP27U，采用了 576 多分区与搭载量子点技术，达到了 DCI-P3 98%、Adobe RGB 99%、sRGB 160% 广色域表现，HDR 亮度峰值高达 1200nits，机身配备多种接口，包含满血 HDMI2.1 48G 接口和 USB Type C 接口，仅需使用一根数据线就可以满足声音、影像、数据传输及充电 (90W) 与 KVM 功能。此外，平面显示器还提供了 23.8 英寸 Ultra-Speed IPS FHD 144Hz GM238-FFS 可选择。

曲面屏方面，GM27-CQS 采用 2560*1440 2K UltraSpeed 1500R 曲面面板，支持 170Hz 刷新率、0.5ms 反应速度、支持 Adaptive Sync，以及 DCI-P3 90% sRGB 120% 的广色域表现。另一款 GM34-CWQ ARGB 34 英寸 21:9 WQHD 带鱼屏，搭载了量子点技术，颜色表现更可达到 DCI-P3 98% 广色域，高达 144Hz 刷新率、0.5ms 反应速度、FreeSync Premium 认证。

IT之家了解到，目前这四款显示器计划在 11 月 30 日正式在国内上市，官方售价如下：