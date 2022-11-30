外观接近一加 X，一加 Nord CE 3 高清渲染图曝光

IT之家 11 月 30 日消息，援引国外媒体媒体 91Mobile 报道，网名 OnLeaks 的爆料人士 Steve Hemmerstoffer 分享了一加 Nord CE 3 的高清渲染图。报道称这些渲染图来自于一加的一款原型机，可能比较接近于最终零售版本。

从渲染图来看，一加 Nord CE 3 在设计的一个重大变化就是弧形边缘改为平面了，这让手机看起来非常像是一加 X。屏幕上方有个居中打孔的前置摄像头，虽然两侧的边框比较窄，但是下巴部分有点厚。左侧是音量按钮，右侧是兼具指纹传感器的电源按钮。

机身背面为 2 个大尺寸摄像头圆环，不过上面圆环内容纳了主摄，而下面这个圆环内容纳了 2 个摄像头。相机岛旁边有一个 LED 闪光灯，中间是 OnePlus 的标志。顶部有一个麦克风，而底部边缘有扬声器格栅，一个用于充电的 USB Type-C 端口，以及一个麦克风。

根据泄露的规格，Nord CE 3 可能采用 6.7 英寸 IPS 液晶面板，刷新率为 120Hz，而并非 Nord CE 2 中所用的 AMOLED 面板。

IT之家了解到，消息称该机会配备高通骁龙 695 芯片，辅以 12GB 内存和 256GB 内部存储。相机方面会配备 1.08 亿像素主摄，两个 200 万像素辅助摄像头。机身正面配备 1600 万像素自拍摄像头。指纹可能位于侧面的电源按钮中，而非 Nord 2 的屏下指纹方案。

这款手机的电池容量可能是 5000mAh，支持 67W 快速充电。一加 Nord CE 3 预计将在 2023 年第一季度或第二季度推出。