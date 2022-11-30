每天签发数百万份，Let's Encrypt 宣布今年已签发 30 亿份域名证书

IT之家 11 月 30 日消息，负责运营 Let's Encrypt 的非营利组织互联网安全研究集团（ISRG）表示 [PDF]，这家开放的证书授权机构（CA）今年已经累计签发了 30 亿份证书。

IT之家了解到，Let's Encrypt 于 2015 年 9 月开始提供免费域名证书签发服务，签发的首个网站是 helloworld.letsencrypt.org，在过去几年时间里一直为网站免费提供启用 HTTPS（SSL / TLS）和加密通信所需的 X.509 数字证书。

Let's Encrypt 自 2018 年 8 月开始，已经被所有主要的浏览器和操作系统以及所有主要的根证书程序（包括来自微软、谷歌、苹果、Mozilla、Oracle 和黑莓的证书）直接信任。这个免费和自动化的 CA 允许任何域名所有者以零成本获得可信的证书。现在，该 CA 说它每天签发数百万份。

正如 ISRG 今天所透露的，这使它在今年达到了一个新的记录，因为它现在为超过 3 亿个网站提供服务。ISRG 今天在其 2022 年年度报告中表示：“截至 2022 年 11 月 1 日，Let's Encrypt 向超过 3.09 亿个域名签发了 2.39 亿份有效证书，为其提供 TLS 服务。Let's Encrypt 在 2022 年的域名使用量增加了 3300 多万个”。