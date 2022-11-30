Sensor Tower：2022 年全球 RPG 手游收入已突破 156 亿美元，占全球手游总收入 27%

IT之家 11 月 30 日消息，Sensor Tower 游戏情报显示，自 2017 年以来，RPG 手游已连续 6 年成为全球用户支出最高的手游品类。2022 年一至三季度，全球 RPG ⼿游收入突破 156 亿美元，但随着新冠疫情影响的减弱，收入较去年同期下滑 13.4%。

RPG 手游依然是全球收入最高的游戏品类

2017 年至今，得益于创新的玩法机制和多样的变现模式，RPG 手游一直是全球用户支出最大的手游品类。2022 年前三季度，全球 RPG 手游收入达到 156 亿美元，占全球手游总收入的 27%。

报告指出，2021 年 RPG 手游全球收入小幅增长 4.8% 至 238 亿美元，但随着新冠疫情对手游市场的影响逐渐衰退，今年前三季度 RPG 手游全球收入较去年同期下降 13.4%。

RPG 手游在日本、中国和韩国市场最受欢迎

就游戏收入而言，日本、中国和韩国是全球 RPG 手游最热门的市场，2022 年前三季度分别贡献了 55.7 亿、31 亿和 23.5 亿美元收入，占 RPG 手游全球收入的 71%。IT之家获悉，其中日本市场 RPG 手游收入最高，并持续保持 35% 左右的收入份额；中国市场 RPG 手游收入份额从 2020 年的 23% 降至 2022 年的 20%。

在不同 RPG 手游子品类中，MMORPG、组队 RPG 和解谜 RPG 吸金能力最强，2022 年三个子品类贡献了 80% 的 RPG 手游总收入。其中《Lineage W》、《赛⻢娘》以及《怪物弹珠》分别是三个子品类中收入最高的手游。

IP 手游领跑全球 RPG 手游畅销榜

IP 游戏化是全球热门 RPG 手游吸引用户的重要策略，2020 年至今，全球 RPG 手游收入年度排行榜 Top10 中绝大多数为 IP 手游。其中 CyberAgent 推出的组队 RPG 手游《赛马娘》，通过成功打造二次元马娘 IP，蝉联 2021 年和 2022 年前三季度全球 RPG 手游收入冠军。

凭借旗下热⻔天堂系列 MMORPG 手游，韩国发行商 NCSOFT 登顶 2022 年 RPG 手游发行商收入榜，日本发行商在全球 RPG 手游市场仍保持领先优势，中国发行商网易、三七互娱和腾讯分别跻身榜单第 2、3 和 9 名。

2022 年前三季度，末日生存题材 RPG 手游《Puzzles & Survival》在海外市场吸金近 4.5 亿美元，稳居中国 RPG 手游海外收入榜榜首。与此同时《Puzzles & Survival》发行商三七互娱也以超过 6 亿美元的海外 RPG 手游收入，蝉联 2022 年中国 RPG 手游发行商海外收入冠军。

2022 年前三季度，《放置少女》发行商友爱互娱旗下 RPG 手游在海外 App Store 和 Google Play 收入突破 2 亿美元，位居 RPG 手游发行商海外收入榜第 2 名。