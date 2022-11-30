哪吒 S 汽车开启交付：定位中型轿跑，售价 19.98 万元~33.88 万元

IT之家 11 月 30 日消息，哪吒汽车宣布哪吒 S 今日正式启动交付，赶上了 11 月的最后一天，终于没有食言。

11 月 30 日上午，“哪吒 S 耀登场”首批用户代表交付仪式，在哪吒汽车杭州未来谷用户中心启幕，哪吒汽车用户运营负责人田雨出席了活动，对到场的准车主代表们表示祝贺。

除此之外，哪吒汽车还为交付用户准备了“宠粉”权益：

对于哪吒汽车准车主，赠送无忧尊享权益，包括：2 年免费充电（1000 度 / 年，限纯电车型），免费赠送充电桩及安装服务，终身免费三电质保（每年行驶里程不超过 3 万公里），终身免费道路救援、终身免费 OTA 升级以及基础流量终身免费，娱乐流量赠送 5 年（5G / 月）等无忧尊享权益。

对于“哪铁”车主，免费赠送哪吒汽车 App 10000 分专享积分，用于平台周边好物换购。

IT之家了解到，哪吒 S 汽车于今年 7 月上市，包括幻夜黑、极夜绿、绝尘银、粒子蓝四种颜色，售价 19.98 万元~33.88 万元。

哪吒 S 定位中型轿跑，后驱长续航车型 CLTC 纯电续航分别为 520 公里、650 公里和 715 公里，增程式电动车型纯电续航 310 公里，综合续航 1160 公里。

此外，哪吒 S 搭载全新自研山海平台，拥有 17.6 英寸中控屏、12.3 英寸副驾驶娱乐屏幕、AR-HUD 以及全液晶仪表，从而实现“四屏联动”。

哪吒 S 全系标配 NETA Pilot 3.0 智能辅助驾驶系统，并且可以选择最新的 NETA Pilot 4.0 智能辅助驾驶系统。激光雷达版配备 2 颗激光雷达、5 颗毫米波雷达、12 颗超声波雷达以及 13 颗摄像头。

此外，哪吒汽车于今年 10 月宣布，哪吒 S 订单用户权益全面升级，已完成增加主副驾座椅调节实体按键和后备箱开启实体按键的研发适配工作，将会在后续交付车辆上配备。对于前期交付的少量未配备相关实体按键的车辆将免费加装。

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