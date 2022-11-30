《和平精英》专项打击虚拟机作弊等

IT之家 11 月 30 日消息，据和平精英发布，《和平精英》安全运营团队近期发现部分特种兵借助虚拟机等第三方工具打开《和平精英》，从而实现作弊等不公平竞技效果，这类行为已经违反游戏《安全处罚规则》，将视严重程度，对违规帐号进行封号（最高 3650 天）、清分的梯度处罚。

腾讯游戏表示，对于制作、经营、传播各类游戏外挂、程序工具等破坏游戏体验的行为，秉持“零容忍”的态度并将依法予以严厉打击，维护玩家的合法利益。也请玩家不要轻易相信第三方外挂信息，避免造成游戏帐号及个人财产损失。

同时，对于因策略异常导致被临时封禁的帐号，经过严格的核实后，团队会解除其封禁状态。为了让安全打击信息更加公开透明，团队会在后续打击公告中，不定期公开解封名单。

腾讯表示，对游戏内有违规行为的玩家（违规行为包括但不限于与作弊玩家组队坐挂车、恶意组队、发布非法信息等行为），将根据行为的恶劣程度进行最少 1 天，最高 3650 天封号的处罚，七天及以上的封号会清除当前排位分数。被处罚帐号达到处罚时间后帐号会自动解封，排位分需要通过对局重新累积获得。IT之家获悉，封号处罚力度分别为 1 天、7 天、30 天、60 天、365 天、3650 天。