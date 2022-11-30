《辐射 76》第 11 赛季“核子世界”12 月 6 日更新，预告片发布

IT之家 11 月 30 日消息，据 B 社官方消息，《辐射 76》第 11 赛季“核子世界”预计于北美时间 12 月 6 日更新，这个赛季将带给玩家许多令人耳目一新且兴奋的奖励，如核子量子收集机、瓶仔背包和阿盖背包以及核子可乐主题动力装甲等。

据介绍，《辐射 76》免费更新核子世界将带着它的巡回表演团体来到阿帕拉契。除了有众多游乐园游戏、全新公开事件，还有全新巨大无匹的地区头目登场，核子世界也将成为最新赛季的赞助商！玩家可以探索以核子世界为灵感而设计的游戏板。核子世界这个名字最早是出现在《Fallout 4》的同名 DLC，其宗旨是发扬战前全美第一的碳酸饮料，核子可乐！

IT之家了解到，《辐射 76》是一款多人在线动作角色扮演游戏。本作为辐射系列的前传，是该系列首个多人在线游戏采用了多人在线的游戏方式，游戏内没有任何人类 NPC，所有幸存的人类都是玩家在控制。

在《辐射 76》中，人们开始重返西弗吉尼亚。随着西弗吉尼亚的秘密被发现，两大竞争派系不断争斗，都想抢占优势和先机。居民们已经找到了新家园，而掠夺者们也前来强取豪夺。领取监管人的新任务，与竞争派系结成联盟，揭开隐藏在大山深处的真相。