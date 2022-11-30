vivo Y02 手机发布：搭载联发科 Helio P22 芯片，内置 5000mAh 电池

IT之家 11 月 30 日消息，vivo 近期在印度尼西亚推出新款 Y 系列智能手机 vivo Y02。这是一款入门级智能手机，搭载了联发科八核处理器，配备 800 万像素主摄像头和 500 万像素的自拍相机。

vivo Y02 内置 5000mAh 电池和 10W 充电。还配备 HD + 显示屏，采用平边设计、防指纹设计。3GB+32GB 配置售价 1499000 印尼卢比（约合人民币 674 元）。

vivo Y02 搭载 6.5 英寸 IPS LCD 水滴型显示屏，分辨率为 HD+（1600×720 像素），屏幕比例为 20:9，下巴比较明显。

vivo Y02 采用八核处理器驱动，官方没有说明芯片细节。爆料称是联发科 Helio P22 处理器。该手机还配备 3GB 内存和 32GB 板载存储。这款手机预装 FunTouchOS 12，基于 Android 12 Go 系统。

IT之家获悉，vivo Y02 采用 800 万像素后置摄像头和 LED 闪光灯，前置 500 万像素摄像头（f / 2.2 光圈），用于自拍和视频通话。该手机还内置 5000mAh 电池和 10W 充电。支持 Type-C 端口和个 3.5mm 音频插孔，支持专用 microSD 卡插槽扩展到 1TB。

vivo Y02 拥有兰花蓝和宇宙灰颜色。重 186 克，机身尺寸为 163.99 × 75.63 × 8.49mm。连接选项包括双 SIM 卡、4G、WiFi 802.11 b / g / n、蓝牙 5.0、GPS、Glonass、Galileo 和北斗。

vivo Y02 可能会在 12 月的第一周在印度首次亮相，售价预计为 8499 印度卢比（约 747 元人民币）。