小鹏汽车第三季度营收 68.2 亿元，同比增长 19.3%

IT之家 11 月 30 日消息，小鹏汽车今日发布了 2022 年第三季度财报，第三季度营收 68.2 亿元，同比增长 19.3%，现金储备超 400 亿；毛利率环比提升，净亏损收窄 12.0%。

第三季度，小鹏汽车交付量达 29570 辆，同比增长 15%；智能运动型轿车 P7 的交付量为 16776 辆，较 2021 年同期的 19731 辆减少 15%。2022 年第三季度智能家庭型轿车 P5 的交付量为 8703 辆。

2022 年 10 月，小鹏汽车总交付量达 5101 辆，包括 2104 辆 P7（智能运动型轿车）、1665 辆 P5 （智能家庭型轿车）和 709 辆 G3（紧凑型智能 i SUV），以及 623 辆 G9（旗舰 SUV）。

截至 2022 年 10 月 27 日，小鹏 G9 已在中国超过 100 座城市开启规模交付。截至 2022 年 10 月 31 日，年内累计总交付量达 103654 辆，按年增长 56%。

截至 2022 年 9 月 30 日，小鹏汽车的实体销售网络持续扩张，包括合共 407 间门店，覆盖 143 个城市。

截至 2022 年 9 月 30 日，小鹏汽车自营充电站网络进一步扩展至 1011 座充电站，包括 806 座小鹏汽车自营超级充电站及 205 座目的地充电站。

2022 年第三季度总收入为人民币 68.2 亿元（9.6 亿美元），较 2021 年同期上升 19.3%，较 2022 年第二季度减少 8.2%。

2022 年第三季度汽车销售收入为人民币 62.4 亿元（8.8 亿美元），较 2021 年同期上升 14.3%，较 2022 年第二季度减少 10.1%。

IT之家了解到，小鹏汽车预计第四季度交付量 2.00 万至 2.10 万辆，预期为 4.34 万辆。第四季度营收预计为人民币 48 亿元至人民币 51 亿元，同比减少约 40.4% 至 43.9%。