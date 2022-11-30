困扰了吃货多年的问题：掉在绿化带里的红果是杨梅的亲属吗？

有个问题相信困扰大家很久了：平时我们看到路上掉下来的类似杨梅的红果果，是杨梅的外甥吗，可以吃吗？

构树的果实。图片来源：wikipedia

这种果子吧，其实是构树（Broussonetia papyrifera）的。

不过，构树是桑科的植物，杨梅（Myrica rubra）则是杨梅科的植物，它俩不是近亲。不过它俩也有共同点，那就是都原产自我国。

构树的适应性超强，因此常常被用来当城市绿化树，这就是为什么在我国的大江南北都可以见到它的果实。

构树的雌花。图片来源：wikipedia

构树一般在 4-5 月份开花，6-7 月份就结果了。容易过敏的朋友很难不知道构树的存在，因为构树雄树的花粉量实在惊人，远程都能遭到构树的 AOE 伤害。

构树的雄花是万恶之源。图片来源：wikipedia

当然，“掉粉”也是构树在国外“掉粉”的一大原因。

由于适应性强，而且雄树不需要雌树就可以靠克隆自己实现扩散，构树已经从亚洲入侵了许多国家，尤其是巴基斯坦、乌干达、加纳、阿根廷、美国。美国的佛罗里达州、佐治亚州、马里兰州、北卡罗来纳州等州已将构树列为入侵物种。

巴基斯坦更是把构树列为最糟糕的六大入侵植物之一。巴基斯坦首都伊斯兰堡就是构树花粉的重灾区，每年春夏之交都有不少人因为构树花粉过敏而躺进太平间。

用构树皮制作纸张。图片来源：wikipedia

但是在老家，构树却有很高的地位，因为我国古代造纸业靠的就是构树，它的树皮纤维可以被用来制造纸张。宣纸，也就是画仙纸用的就是构树。

从我国向南太平洋辐射的广大地区也很喜爱构树，因为构树的纤维还可以被用来制作许多生活用品，比如毯子。实际上，研究者们发现构树是史前时代分布最广的纤维作物，整个南岛（南太平洋群岛，包括海南、印尼）都被它占领了。

夏威夷的特色毯子 Kapa 就是用构树纤维制作的。图片来源：wikipedia

所以构树果到底能不能吃，好不好吃呢？

好吃的果子的长相都是相似的。和杨梅一样，构树果不仅能吃，还很好吃。但好吃的果子的命运也是相似的，构树果也容易烂，因此很难买到新鲜的，要吃新鲜的就只能去扒拉绿化带了。不过，构树果的干品能入药，叫做楮实子。

楮实子。图片来源：见水印

不仅构树果能吃，它毛茸茸的叶子也能吃。构树叶子蛋白质含量可达 21%，是很好的饲料。但是采摘的时候要当心，构树受伤时会冒白浆，这种浓浆粘性很大，衣服沾上了可能就废了。

如果你在上海松江的辰山植物园玩耍，可能会发现另外一种果子和杨梅更像的果子。

这是草莓树的果实，并不是杨梅。图片来源：Weird Fruit Explorer

这种果子，其实是草莓树（Arbutus unedo）的果子，它们也是可以吃的。

虽然名字里有“草莓”两个字，但是草莓树和草莓、杨梅的关系都不大，它是杜鹃花科荔莓属的植物，和蓝莓和蔓越莓树是近亲。

草莓树的花和果实。图片来源：wikipedia

草莓树是一种很古老的常绿灌木，在上新世（530 万-260 万年前）之前就出现了，老家在地中海。

草莓树很抗旱，对土壤也不挑。而又因为样貌好看，草莓树被当成绿化植物栽种到了夏天炎热而冬天多雨的地区。上文提到的上海松江辰山植物园里就有。

草莓树的花。图片来源：wikipedia

草莓树是一种火属性的植物：发生山火后，它们很容易复原。因此在希腊、意大利、葡萄牙、西班牙等容易发生森林火灾的国家，草莓树被当成了重要的森林重建先锋。

上述地中海国家尤其钟爱草莓树。意大利的国树就是草莓树，因为它的绿叶、白花和红果和意大利的国旗正好一一对应。西班牙马德里市中心著名的熊和草莓树雕像（El Oso y el Madroño）里的 Madroño 就是草莓树。

西班牙马德里市中心著名的熊和草莓树雕像。图片来源：wikimedia

那么草莓树的果子味道究竟怎么样呢？

草莓树的果子是碳水炸弹，成熟后含糖量高达 42%-52%，比荔枝（17%）都要高，而且这些糖主要是果糖和葡萄糖，理论上是很甜的。

草莓树果实内部的样子。图片来源：Weird Fruit Explorer

不过亲口尝过的人可能并不会马上爱上它的味道，因为草莓树果子含有单宁等苦味分子，吃起来有点苦涩，口感可能有点像没有放奶的果味黑茶？这种苦味在它的花朵里也有，所以草莓树的蜂蜜也有一些苦味。

可能就是因为这种莫名的苦味，草莓树被取了劝退的名字：它的学名里的“unedo”是“只来一个”的意思。

话说回来，真正品尝过草莓树果实的人并不多，因为草莓树的果子要在树上“挂机”一整年才会成熟。

草莓树是秋天开花秋天结果，也就是说，草莓树果子成熟时恰逢来年下一届花开。一旦成熟，果子就会掉在地上。因为含糖量高，草莓树果很快就会腐烂，因此就像杨梅一样，没有办法运到很远的地方去。

美国俄勒冈州波特兰市街道上洒满了草莓树的果子。图片来源：Weird Fruit Explorer

了解草莓树美味的人主要是地中海地区的居民。地中海国家在古希腊时代就有食用草莓树果实的传统，草莓树果子也是地中海菜谱的一部分。如果草莓树果实真的很难吃，也就不会被地中海这个美食聚集地收编了吧。

画着草莓树花朵和果实的葡萄牙果味白兰地 aguardente de medronhos。

在这些地方，草莓树的果子会被制作成果酱或拿来酿酒。葡萄牙人会把草莓果做成一种叫做 aguardente de medronhos 的果味白兰地。另外一种葡萄牙蜂蜜酒 Dom Cristina 也是用草莓果做的。意大利的撒丁岛还产一种苦味蜂蜜 miele di corbezzolo，这种蜂蜜就来自草莓树。

画着草莓树花朵和枝叶的意大利撒丁岛特产蜂蜜 miele di corbezzolo。

如果你也想尝试草莓树的果子，可以种植一个叫做精灵王（Elfin King）的草莓树品种，它可以拿来当盆栽，据说结出的果子还挺好吃的。

近年来，草莓树开始受到研究者们的注意，因为它含有许多抗菌和抗氧化成分。也有研究发现，草莓树含有的己酸能让其他植物产生抗病力。

2010 年，联合国粮农组织（FAO）在名为 The Second Report on the State of the World’s Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 的报告中呼吁各国开发草莓树的经济和医学价值。

长得好看还可以吃，这些景观植物算是身高两米的水果摊了吧，感觉错过了一个亿啊。

好吃的水果千篇一律，有趣的绿化买一赠一。

本文来自微信公众号：把科学带回家 （ID：steamforkids），作者：七君