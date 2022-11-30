长光辰芯推出 GLUX 系列全新 16 μm 像素 / 亚电子噪声 / 超微光 SVGA 图像传感器

IT之家 11 月 30 日消息，长光辰芯宣布推出 GLUX 系列第二款高灵敏度、背照式科学级 CMOS 图像传感器 —GLUX1605BSI。作为目前长光辰芯像素尺寸最大的标准产品，GLUX1605BSI 主要面向高端微光监控和科学成像领域的应用。

IT之家获悉，该款图像传感器为 1 英寸靶面，分辨率为 800（H）x 600（V）。凭借 16μm 的大像素设计、亚电子级别的读出噪声以及高达 90% 的量子效率，使其具备优异的微光探测能力，为实现星光级探测和科学成像的高帧频拍摄提供了技术可能。

■ HDR 模式

在 HDR 模式下，可实现 1.6e-的读出噪声和 73ke-的满阱容量，从而获得高达 93dB 的动态范围，可在同一帧图像中同时分辨画面的暗部和亮部细节。最高 60fps 的帧频，极大提升画面的流畅度，为微光成像带来前所未有的高品质体验。

■ 低噪声模式

在低噪声模式下，该芯片的最大帧频为 25fps，读出噪声低于 0.9e-，功耗仅为 80mW。在-20℃时的条件下可实现超低的暗电流。该模式下优异的光电性能，使其成为科学成像的理想选择。

GLUX1605BSI 支持 12bit ADC 输出，同时采用了 4 对 sub-LVDS 和 MIPI (CSI-2, D-PHY) 接口兼容设计。GLUX1605BSI 与之前发布的 GLUX9701BSI SXGA 图像传感器采用管脚兼容设计，均为 84-pin CLCC 封装形式及 22mm x 22mm 的紧凑封装尺寸。该芯片提供密封玻璃和可拆卸玻璃两种版本。

GLUX1605BSI 样品现已开始接受预定，预计 2022 年 12 月开始发货。

GLUX 系列是长光辰芯面向微光应用领域推出的背照式科学级 CMOS 图像传感器产品系列，该系列产品将亚电子读出噪声和高帧频特性结合起来，可广泛应用于科学成像和微光监控领域。