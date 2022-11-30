长城汽车在马来西亚发布 GWM 品牌，欧拉好猫上市 13.98 万令吉起

IT之家 11 月 30 日消息，据欧拉汽车宣布，当地时间 11 月 28 日，以“Hello Future，Let's Play Good”为主题，长城汽车 GWM 品牌发布会和欧拉好猫上市派对在马来西亚吉隆坡举行。这是继 2022 年 7 月 5 日，长城汽车在马来西亚成立子公司后，布局马来西亚的又一新举措。

长城 GWM 品牌正式发布，长城汽车在马来西亚将聚焦新能源，依托“9 in 3”产品战略，在未来的 3 年里，将推出涵盖轿车、SUV、皮卡等多品类共 9 款以新能源为主的车型。

长城汽车还计划联合多方合作伙伴在 2023 年底前，建立 15 家以 3S 店为主、统一多形态的终端门店，将覆盖马来西亚 70% 的首府级城市，辐射 90% 的汽车用户生活半径，同时实现在 2023 年本地投产。

欧拉好猫在马来西亚共推出两个版本，400 Pro 终端零售价 13.98 万令吉 (约合人民币 22.4 万元)，500 Ultra 终端零售价 16.98 万令吉 (约合人民币 27.2 万元)。

IT之家获悉，在配置方面，欧拉好猫搭载 L2 级驾驶辅助功能，可实现最高 500km 续驶里程，官方称支持 12 分钟快充续航 100km 和 30 分钟 30%-80% 的极限快充。