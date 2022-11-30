微信安卓版 8.0.31 内测版开发者更新内容：小程序升级 video 组件播放器

IT之家 11 月 30 日消息，微信安卓平台近期迎来了 8.0.31 测试版更新，本次更新安装包文件详细信息如下：

微信安卓内测版 8.0.31 (ARM64) 安装包 文件大小 232.41 MB 更新时间 2022-11-29 23:38 MD5 3348a84d55ee13409265b54097d6e5ac 目标 API 29 (Android 10) 最低支持 21 (Android 5.0)

官方更新日志为：

优化了一些已知问题。

今天微信开发者公布了安卓版微信 8.0.31 内部体验版的更新内容。

小程序

升级 video 组件播放器，需关注 video 组件表现是否正常

wx.getDeviceInfo 接口增加返回内存上限、CPU 型号信息

WebGL Canvas 增加 WEBGL_debug_renderer_info 扩展，以获取 GPU 信息

login、authorize 等接口实现底层改动，需关注相关接口功能是否正常

worker 实现底层改动，需关注 worker 功能是否正常，尤其关注文件接口功能是否正常

修复 live-player 若干 bug，需关注 live 组件功能是否正常，尤其关注前后台切换的表现

修复对离屏 WebGL Canvas 调用 toDataURL / getCanvasImage 时的翻转问题

2D / WebGL Canvas 设置超过硬件限制的宽高，将会抛出 js 异常，建议设置值不超过 4096

小游戏

wx.getDeviceInfo 接口增加返回内存上限、CPU 型号信息

WebGL Canvas 增加 WEBGL_debug_renderer_info 扩展，以获取 GPU 信息

login、authorize 等接口实现底层改动，需关注相关接口功能是否正常

worker 实现底层改动，需关注 worker 功能是否正常，尤其关注文件接口功能是否正常

修复对离屏 WebGL Canvas 调用 toDataURL / getCanvasImage 时的翻转问题

修复开启录屏情况下，2D 状态错乱导致的字体渲染问题

2D / WebGL Canvas 设置超过硬件限制的宽高，将会抛出 js 异常，建议设置值不超过 4096

小伙伴们可以将你所发现的新功能投递到IT之家，与大家一同分享。

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