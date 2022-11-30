微信安卓版 8.0.31 内测版开发者更新内容：小程序升级 video 组件播放器

IT之家 11 月 30 日消息，微信安卓平台近期迎来了 8.0.31 测试版更新，本次更新安装包文件详细信息如下：
|微信安卓内测版 8.0.31 (ARM64) 安装包
|文件大小
|232.41 MB
|更新时间
|2022-11-29 23:38
|MD5
|3348a84d55ee13409265b54097d6e5ac
|目标 API
|29 (Android 10)
|最低支持
|21 (Android 5.0)
官方更新日志为：
优化了一些已知问题。
今天微信开发者公布了安卓版微信 8.0.31 内部体验版的更新内容。
小程序
升级 video 组件播放器，需关注 video 组件表现是否正常
wx.getDeviceInfo 接口增加返回内存上限、CPU 型号信息
WebGL Canvas 增加 WEBGL_debug_renderer_info 扩展，以获取 GPU 信息
login、authorize 等接口实现底层改动，需关注相关接口功能是否正常
worker 实现底层改动，需关注 worker 功能是否正常，尤其关注文件接口功能是否正常
修复 live-player 若干 bug，需关注 live 组件功能是否正常，尤其关注前后台切换的表现
修复对离屏 WebGL Canvas 调用 toDataURL / getCanvasImage 时的翻转问题
2D / WebGL Canvas 设置超过硬件限制的宽高，将会抛出 js 异常，建议设置值不超过 4096
小游戏
wx.getDeviceInfo 接口增加返回内存上限、CPU 型号信息
WebGL Canvas 增加 WEBGL_debug_renderer_info 扩展，以获取 GPU 信息
login、authorize 等接口实现底层改动，需关注相关接口功能是否正常
worker 实现底层改动，需关注 worker 功能是否正常，尤其关注文件接口功能是否正常
修复对离屏 WebGL Canvas 调用 toDataURL / getCanvasImage 时的翻转问题
修复开启录屏情况下，2D 状态错乱导致的字体渲染问题
2D / WebGL Canvas 设置超过硬件限制的宽高，将会抛出 js 异常，建议设置值不超过 4096
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