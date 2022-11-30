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微信安卓版 8.0.31 内测版开发者更新内容：小程序升级 video 组件播放器

2022/11/30 19:49:28 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
评论：

IT之家 11 月 30 日消息，微信安卓平台近期迎来了 8.0.31 测试版更新，本次更新安装包文件详细信息如下：

微信安卓内测版 8.0.31 (ARM64) 安装包
文件大小232.41 MB
更新时间2022-11-29 23:38
MD53348a84d55ee13409265b54097d6e5ac
目标 API29 (Android 10)
最低支持21 (Android 5.0)

官方更新日志为：

  • 优化了一些已知问题。

微信

今天微信开发者公布了安卓版微信 8.0.31 内部体验版的更新内容。

小程序 

  • 升级 video 组件播放器，需关注 video 组件表现是否正常

  • wx.getDeviceInfo 接口增加返回内存上限、CPU 型号信息

  • WebGL Canvas 增加 WEBGL_debug_renderer_info 扩展，以获取 GPU 信息

  • login、authorize 等接口实现底层改动，需关注相关接口功能是否正常

  • worker 实现底层改动，需关注 worker 功能是否正常，尤其关注文件接口功能是否正常

  • 修复 live-player 若干 bug，需关注 live 组件功能是否正常，尤其关注前后台切换的表现

  • 修复对离屏 WebGL Canvas 调用 toDataURL / getCanvasImage 时的翻转问题

  • 2D / WebGL Canvas 设置超过硬件限制的宽高，将会抛出 js 异常，建议设置值不超过 4096

小游戏

  • wx.getDeviceInfo 接口增加返回内存上限、CPU 型号信息

  • WebGL Canvas 增加 WEBGL_debug_renderer_info 扩展，以获取 GPU 信息

  • login、authorize 等接口实现底层改动，需关注相关接口功能是否正常

  • worker 实现底层改动，需关注 worker 功能是否正常，尤其关注文件接口功能是否正常

  • 修复对离屏 WebGL Canvas 调用 toDataURL / getCanvasImage 时的翻转问题

  • 修复开启录屏情况下，2D 状态错乱导致的字体渲染问题

  • 2D / WebGL Canvas 设置超过硬件限制的宽高，将会抛出 js 异常，建议设置值不超过 4096

小伙伴们可以将你所发现的新功能投递到IT之家，与大家一同分享。

如何下载微信最新官方内测版？

打开IT之家微信公众号，回复“微信”两字，即可获取当前最新官方内部版微信下载。

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关键词：微信

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