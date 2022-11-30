瑞萨电子推出全新可编程时钟发生器 VersaClock 7

11 月 30 日消息，瑞萨电子近日宣布，推出新款时钟发生器 VersaClock 7。此款具有内部集成晶体版本可选的可编程时钟发生器产品家族，适用于高端运算系统、有线基础设施和数据中心设备中的 PCIe 和网络应用。VersaClock 7 拥有无可比拟的灵活性，使设计人员能够配置不同输出频率、设置输入 / 输出（I / O）电平和定义通用 I / O（GPIO）引脚功能。在结合低功耗、高性价比和小尺寸封装方面建立了全新标准。

VersaClock 7 时钟发生器的关键特性：

具有集成晶体选项的 8-/12-差分输出

12k-20MHz RMS Jitter 低至 150fs

支持 1.8V / 2.5V / 3.3V 供电电源

数字保持和不同输入无中断切换

支持 SPI / I2C / SMBUS 接口

符合 PCIe Gen 1-6 标准

支持同步以太网

5mm × 5mm、6mm × 6mm QFN 封装，节省占板空间

支持多达 27 种不同配置的 OTP 或外部悬挂 EEPROM

瑞萨提供全新瑞萨 IC 工具箱（RICBox）Windows 应用程序用于配置 VersaClock 7 器件，使用户能够在评估板上完成配置创建和器件编程。RICBox 作为一个新推出的平台，向客户提供最前沿的软件，用于瑞萨产品的评估。客户可以使用 Python 驱动或 Windows GUI 来创建自定义配置，并对评估板上的 VersaClock 7 设备进行编程。

用户能够通过设定高阶参数来为器件创建优化配置，而无需相关的专业知识。通过 RICBox 与瑞萨的创新云端实验室平台无缝对接，用户可以下载他们所创建的配置并在本地使用 RICBox 进行操作。或者，他们也可以从 RICBox 开始，将其配置上传至云端实验室来分析性能。

瑞萨将 VersaClock 7 时钟发生器与众多模拟和电源产品相结合，面向各类应用构建了全面的解决方案。如“AI 加速器卡的电源与计时系统”成功产品组合，该解决方案整合了 RC21008A 可编程 VersaClock 7、9QXL2001 PCIe 缓冲器，和 ISL99390 90A 智能功率级模块。新款 VersaClock 7 能够在瑞萨云端实验室中使用，供用户利用相位噪声分析仪评估电路板上特定时钟配置的相位噪声性能。其可以在“时钟 IC 和时钟计时解决方案”类别下获得。瑞萨“成功产品组合”基于相互兼容且可无缝协作的器件，具备经技术验证的系统架构，带来优化的低风险设计，以加快产品上市速度。瑞萨现已基于其产品阵容中的各类产品，推出超过 300 款“成功产品组合”，从而加速用户设计进程，更快地将产品推向市场。