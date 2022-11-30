银河麒麟安全云桌面产品性能升级：降低 CPU 核消耗，更好支持 4K 视频播放

IT之家 11 月 30 日消息，银河麒麟宣布安全云桌面产品性能近期迎来升级，采用自研云视频播放协议，简化云桌面视频播放流程，将原始视频数据直接经专用通道传输到客户端解码播放。服务端不再需要进行繁复的编解码工作，释放了服务端的计算性能，能够在保证画质的前提下，增加了后端用户并发数，极大缓解了视频集中播放场景（例如远程教育）下计算资源挤兑的风险。

官方介绍，应用自研云视频播放协议后的麒麟安全云桌面在播放不同编码标准（H264、H265）的不同分辨率（480p、720p、1080、4K）视频时，服务端的 CPU 核心数消耗均有大幅降低，最高降幅达到 97.90%。其中，每 1 路 1080p24 的视频播放减少约 4 个 CPU 核消耗，每 1 路 4Kp24 的视频播放可以减少 8 个 CPU 核的消耗，放开视频播放的资源限制，让用户做到 4K 视频随心放。

云桌面播放视频时服务端 CPU 使用情况优化前后对比（测试环境：ARM 架构服务器、麒麟桌面操作系统）

IT之家了解到，银河麒麟安全云桌面还采用了占位符全域定位和掩膜技术，有效解决了云桌面与云视频的画面交互问题，极大程度保障用户的观看体验。银河麒麟安全云桌面的云视频播放协议经过底层统一优化，实现对上层应用的无感知 —— 播放器、浏览器无需进行适配。目前，已经测试包括 VLC、麒麟影音、MPlayer 等在内的多款主流播放器以及多款浏览器，效果均有提升。