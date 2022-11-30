美外卖平台 DoorDash 宣布裁员 6%，涉及约 1250 人

北京时间 11 月 30 日晚间消息，据报道，美国外卖配送平台 DoorDash 今日宣布，为削减成本，应对全球经济低迷，该公司将裁员约 1250 人。

今日，DoorDash CEO 徐迅（Tony Xu）在致员工的一封信中称：“虽然我们的业务在继续快速增长，但考虑到我们的招聘速度，如果不削减运营开支，则其涨幅将超越营收。”

为此，DoorDash 希望通过裁员来削减运营成本。今年第三季度，DoorDash 的运营开支超过了 20 亿美元，这主要是因为基于股票的薪酬，以及整合去年收购的芬兰外卖公司 Wolt。

徐迅称：“我们将继续削减‘非员工’运营费用，但单靠这一点还不足以解决问题。这一残酷的现实最终导致我做出了这个痛苦的决定，即削减团队规模。”

知情人士称，此次裁员将影响 DoorDash 约 6% 的员工，其中包括美国和非美国员工。有数据显示，截至 2021 年 12 月 31 日，DoorDash 在全球拥有逾 8600 名员工。

该消息传出后，DoorDash 股价在盘前交易中上涨了 2.5%。

在此之前，已经有多家美国科技公司宣布了裁员计划，包括 Snap、Meta、Twitter 和惠普等。近日还有报道称，谷歌也可能加入到裁员之列。