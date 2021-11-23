美国外卖巨头 DoorDash 和解政府违法调查：赔偿骑手 500 多万美元

北京时间 11 月 23 日上午消息，据报道，美国餐饮外卖公司 DoorDash 曾因为违反劳工法律，遭到加州旧金山政府部门调查。而政府律师周一宣布，已经和 DoorDash 达成和解，该公司将支付超过 500 万美元，绝大多数资金将赔付给外卖骑手。

旧金山市政府律师邱大卫（David Chiu）表示，根据和解协议，DoorDash 将一共支付 530 万美元，其中曾经在 2016 年到 2020 年在旧金山地区为 DoorDash 提供外卖服务的大约 4500 工作人员将获得 510 万美元赔偿。

邱大卫在声明中表示，目前人们生活在极度不公平的时代，而重要的是，要保证员工们获得公平的工资，福利待遇获得保障。

不过在和解协议中，DoorDash 公司并未承认存在错误行为，该公司表示为对社会提供的灵活就业机会感到自豪。

该公司表示，虽然本公司否认存在错误行为，但是这一次的和解协议代表了公司的一个承诺，那就是一定注意向 DoorDash 外卖骑手提供最好的体验。

2019 年，美国媒体爆出 DoorDash 的一则负面新闻，称该公司利用客户支付的小费来支付外卖骑手的基本工资。随后，旧金山市政府开始调查此事。

市政府根据调查指控称，DoorDash 公司错误地把外卖骑手定性为独立外包工，而不是正式员工，该公司违反了旧金山市政府有关员工医疗保险和病假休息的规定。

需要指出的是，此次的和解协议背后，是整个零工经济（包括外卖、快递员、网约车等）和加州乃至美国立法机构之间的一场长期较量。去年底，美国加州已经通过了一项新法律，虽然零工经济就业者仍然被视为独立外包工，但是他们有权享受一些福利待遇。

在零工经济就业者的身份问题上，DoorDash、Uber、Lyft 和其他大型公司目前在美国、加拿大和欧洲地区依然在展开游说和辩论。这些零工经济公司指出，绝大多数的就业者并不希望成为正式雇员，他们本身很享受这种按需工作带来的灵活自由。