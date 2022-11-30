微软 Visual Studio 2022 17.4 带来主要性能改进：文件查找替换快 3-4 倍，C++ 项目索引快 25%-30%

IT之家 11 月 30 日消息，微软 Visual Studio 2022 17.4 此前已发布，该版本集成了.NET 7，不仅原生支持 Windows x64 和 Mac 架构，而且还支持 Arm64。还具有许多其他功能，如回滚和多仓库集成。现在，微软详细介绍了其流行的集成开发环境（IDE）最新版本中的所有主要性能改进。

与 17.3 版本相比，Visual Studio 2022 17.4 文件中的查找和替换现在快 3-4 倍。微软表示，通过增量改进实现了这一目标，如异步保存和最大化缓存和索引。微软测试数据显示，Visual Studio 2022 17.3 版的替换操作为 25 秒，而 17.4 版为 8 秒。

此外，现在 C++ 项目索引也更快。在大型 C++ 项目中填充源代码索引时，用户会注意到 25%-30% 的性能提升。

同样，分支切换时对解决方案重新加载的需求也减少了 80%。而与 Visual Studio 2019 相比，17.3 版本的分支切换需要 16 秒，Visual Studio 2022 17.4 版本需要大约 10 秒。

同时，.NET 配置切换响应性的性能提升如下表所示：

IT之家了解到，在单元测试方面，Test Explorer 能更快地浮现整个项目测试。在微软测试中，在有 150 个项目和 30 万个测试解决方案上进行测试时，性能比前一版本提高 1 倍。同样，测试组件的运行速度提高了 3 倍，测试运行器进程连接的建立也更快。

最后，大多数保存操作已被转移到后台线程，以便 IDE 保持响应，不受保存过程的影响。微软表示，这一改进在慢速硬盘、大型项目和网络共享上将最为明显。