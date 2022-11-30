产业链加速前进，5G RedCap 有望 2023 年实现商用

5G 商用三周年以来，随着 5G 业务的不断发展，对 5G 网络提出了新的能力需求。作为“轻量级”5G 技术，RedCap 通过支持切片、终端节电、覆盖增强、5GLAN 等技术，延续了 5G 的诸多特性，可面向不同应用场景按需引入，有效满足了 5G to B 业务需求。

在业界专家看来，根据经验，RedCap 标准化之后，至少要 1-2 年的时间，才能实现初步产业化。近日，在相关会议上，中国联通研究院无线技术研究中心总监李福昌预计，2023 年 3 月，业内将推出第一代 RedCap 商用产品（包括网络设备和芯片模组）；预计 2025 年，RedCap 产业链将逐渐成熟。

RedCap 标准演进推动商用进程

RedCap（Reduced Capability），即“降低能力”。在 5G R17 阶段，其定位是应用于中高速物联网场景，包括智能可穿戴设备、工业无线传感器和视频监控三大业务场景。由于其速率远低于 eMBB，但高于 NB-IoT 和 eMTC 这些低功耗广域网络，应用于速率、时延要求不高的 5G 应用场景时，有助于提升 5G 网络质量和覆盖率。

今年 6 月份，3GPP 宣布 5G R17 版本冻结，标志着 5G 第二个演进版本标准正式完成。作为物联网领域的“创新之星”，5G RedCap 标准持续演进，面向 R18 版本，RedCap 将进一步降低终端复杂程度，通过 5G 网络支持中速率物联网场景。

今年 9 月份，3GPP 公布了 TR38.865 技术报告第一版本。报告明确提出，R18 版本中的 RedCap 终端类型介于 R17 RedCap 终端和 LPWA 终端（如 NB-IoT 终端），即相对于已冻结的 RedCap 来说，R18 RedCap 将支持更低级别的终端。但其各方面性能高于 NB-IoT，这样将进一步扩大 RedCap 的应用场景类型，并降低终端成本和功耗。

标准先行，产业界紧随。在 R17 标准指引下，产业界纷纷开展技术验证和测试推动标准向商用转化，目前 RedCap 商用已初具规模。

三大运营商均完成首批测试验证

中国移动携手产业完成首批 5G RedCap 端到端实验室测试验证。据悉，该实验室测试基于 5G 低频（700MHz）和中频（2.6GHz），有效验证了 RedCap 端到端基本功能及业务性能。此外，本次试验还首次完成了 5G R17 RedCap 网络下 VoNR 通话业务，为 RedCap 支持可穿戴、视频监控、电力生产等业务奠定重要基础。近日，据报道，常州移动联合中兴通讯、紫光展锐成功完成 5G RedCap 技术应用测试，单用户峰值吞吐量、移动性测试等测试结果均达到预期。

上海联通携手华为、百度率先完成全球首个 5G 物联 RedCap 连片部署验证。据悉，该测试由上海联通携手华为、百度 Apollo 完成，本次测试基于中国联通 5G 商用频谱 NR2.1Ghz 和上海联通创新型双拼 8TR 基站，实测结果满足 RedCap 在车联网等场景下的泛在上行大带宽需求。据报道，此前山东联通在济南莱芜完成全国首个 RedCap 终端接入 5G 网络的内场关键技术测试。

上海电信完成首个基于 5G RedCap 车联业务场景验证。据悉，本次验证基于车联移动性场景，采用和 4G 同样的 1T2R 终端配置，测试结果表明，相比 4G，相同条件下 RedCap 的广度和深度覆盖能力可以提升 7dB，上行容量提升 8 倍，可满足多个 RedCap 终端上行并发。在上海电信孵化的智能驾考网联项目中，5G RedCap 和边缘计算、云等技术融合，将进一步赋能智能车载和智慧驾考，牵引智能网联车行业升级。

通过三大运营商开展的实验验证可以看出，RedCap 应用场景拓展到智能网联汽车领域，已突破 3GPP 原来设定的三大场景。并且按照上海电信和上海联通已开展的相关验证结果来看，RedCap 符合车联网上行大带宽需求。

终端和芯片产品仍是 RedCap 商用重点

相关测试验证落地，推动 RedCap 应用场景丰富之余，为何终端芯片也极为业界所关注？其根源可以推究到 RedCap 的诞生 —— 解决 5G 终端芯片和模组的成本问题。作为物联网关键一环，5G 终端芯片和模组，因其设计复杂、研发门槛高、投入成本巨大直接关系到物联网能否落地，所以 RedCap 演进的方向还需要回归其本，推出业界 RedCap 商用化产品，实现 5G 应用“轻装上阵”。

回归产业链商用方面，不止于协助运营商开展相关测试验证，相关设备商包括华为、中兴、中国信科、爱立信、诺基亚贝尔等也完成了 5G 基站支持 RedCap 的关键技术功能和外场性能的测试。据此前报道，中国信息通信研究院 MTNet 实验室、IMT-2020（5G）推进组，采用华为商用基站和国内知名厂家芯片，已经完成全球首个 5G R17 RedCap 基站与芯片关键技术测试。

在芯片和终端方面，既国内物联网芯片厂商翱捷科技 5G 芯片平台实现首秀，完成 RedCap 关键技术验证之后，紫光展锐等基于芯片的 RedCap 测试终端参加了关键技术和外场测试，必博和 vivo 基于终端原型样机也参加了关键技术测试。

根据此前工信部等十部门印发的《5G 应用“扬帆”行动计划 (2021-2023 年)》，其中明确指出要加快弥补产业短板弱项，加快轻量化 5G 芯片模组的研发及产业化，进一步提升终端模组性价比。在政策驱动下，RedCap 商用进程不仅加快，而且辐射更广。据统计，2022 年，业内推进 RedCap 技术成熟和产品研发，超过 10 家企业有 RedCap 芯片规划，5 家芯片参与今年测试。

放眼 2023 年，不止于测试阶段，业内将继续推动 RedCap 芯片终端产品的进程。据业内人士预计，未来 5G 模组价格将下降 80%，达到 60 元左右，在功耗方面和稳定性方面全面领先于 4G 物联终端。