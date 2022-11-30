科幻机甲片《明日战记》将在 Netflix 面向全球上线

IT之家 11 月 30 日消息，据 Netflix 官方消息，《明日战记》将于 12 月 2 日在 Netflix 面向全球上线。

据 Netflix 消息，古天乐分享了一些关于该电影的信息，称他从小就一直喜欢观看像《星球大战》这样的科幻电影，最终决定制作一部大型“硬科幻”电影，并且花了一年的时间进行 CGI 工作，这部电影有 1900 多个 CGI 镜头。

古天乐还谈到了下一步计划，称其制作公司正在制作下一部科幻电影，该片将以太空为背景。古天乐称，尚未决定是否制作《明日战记》的续集，但将制作一部前传，让更多人了解一些角色的背景故事。

IT之家了解到，电影《明日战记》也将于 12 月 2 日在爱奇艺、腾讯、优酷平台上线。

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