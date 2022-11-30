科幻机甲片《明日战记》将在 Netflix 面向全球上线

IT之家 11 月 30 日消息，据 Netflix 官方消息，《明日战记》将于 12 月 2 日在 Netflix 面向全球上线。
据 Netflix 消息，古天乐分享了一些关于该电影的信息，称他从小就一直喜欢观看像《星球大战》这样的科幻电影，最终决定制作一部大型“硬科幻”电影，并且花了一年的时间进行 CGI 工作，这部电影有 1900 多个 CGI 镜头。
古天乐还谈到了下一步计划，称其制作公司正在制作下一部科幻电影，该片将以太空为背景。古天乐称，尚未决定是否制作《明日战记》的续集，但将制作一部前传，让更多人了解一些角色的背景故事。
IT之家了解到，电影《明日战记》也将于 12 月 2 日在爱奇艺、腾讯、优酷平台上线。
官方简介：
未来世界，地球因环境污染而千疮百孔，人类家园破败萧条。一颗陨石突然撞击地球，并带来杀伤力极强的外星生物，560 万人将因此失去生命。人类命运岌岌可危，总指挥李升派出以军人泰来为首的精英部队前往执行改造计划，部队却突遭暴力攻击，只有泰来和通讯兵光仔幸存。军官谭冰坚持执行 PlanB，指挥官郑重生反对并找来旧友臭鼬前往支援。拯救家园刻不容缓，但在通讯员小绿悄悄提醒下，泰来发现了一个足以毁天灭地的邪恶阴谋……