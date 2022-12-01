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Zens 推出四合一苹果 MagSafe 充电站：可同时为 iPhone、iPad、Apple Watch 和 AirPods 充电

2022/12/1 8:40:39 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 12 月 1 日消息，苹果今天开始在美国官网销售新的 Zens 充电配件，包括用于 iPhoneiPad、AirPods 和 Apple Watch 的模块化四合一充电充电站。

Angled view of the Zens 4-in-1 charger in black, charging iPad, iPhone, Airpods, and Apple Watch.

据 MacRumors 报道，该充电站拥有一个内置的 MagSafe 充电器，可以为 iPhone 12 和更新的机型进行无线充电，功率为 15W，而 Apple Watch 模块化充电扩展支持为 Apple Watch 7 系列、8 系列和 Ultra 快速充电，允许这些 Apple Watch 在 45 分钟左右从 0% 无线充电到 80%，既可以连接到模块化主站，也可以单独使用。充电站的右侧还有一个 30W 的 USB-C 接口，可以为 iPad 和 MacBook Air 充电，还有一个用于为 AirPods 充电的 Qi 认证充电垫。

该充电站采用模块化设计，Apple Watch 充电板以磁性方式连接到 iPhone、iPad 和 AirPods 的主充电站，并共享 65W 电源适配器供电。还有两个额外的磁针，用于连接 Zens 网站上单独出售的其它模块化部件，如额外的 Qi 充电垫或 USB-A 充电器。MagSafe 充电器可以调节倾斜角度，以适应不同的 iPhone 观看角度。

IT之家了解到，当 Qi 充电垫子为 AirPods 或其它设备充电时，主充电站背面的 LED 灯显示为白色。Zens 公司还表示，该充电站是用再生塑料制成的。

虽然能够在同一个地方为 iPhone、iPad、AirPods 和 Apple Watch 充电确实很方便，但该充电站在美国的苹果在线商店售价为 179.95 美元（约 1274 元人民币），售价着实不低，12 月初交货。

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关键词：MagSafe充电器

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