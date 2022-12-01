搭载麒麟 9000 5G！华为商城上架 HUAWEI Mate X2 5G 官翻机

IT之家 12 月 1 日消息，华为商城昨日上架了 HUAWEI Mate X2 5G 官翻机，目前仅提供亮黑色 8GB+256GB 版本，售价 17499 元（上市价为：17999 元）。

IT之家了解到，据博主 @看山的叔叔 消息，华为于今年 10 月 30 日首次推出官方翻新机，首款为 Mate 40 Pro。官方翻新机与二手机的区别在于，二手机外观有划痕等使用痕迹，翻新机外观是新的。

此外，华为于去年首次推出了二手机业务，拥有 1 年官方质保，装配全新电池，成色有 9 成新和 99 新可选。

华为 Mate X2 发布于 2021 年 2 月 22 日，采用内折设计，双旋转水滴铰链，背后自带可收纳的立式支架，机身侧面还配备了电源指纹二合一的按键。该机采用 6.45 英寸柔性 OLED 外屏，8 英寸可折叠柔性 OLED 内屏，搭载麒麟 9000 5G 处理器，前置 1600 万像素广角摄像头，后置 5000 万像素超感知摄像头 + 1600 万像素超广角摄像头 + 1200 万像素长焦摄像头 + 800 万像素超级变焦摄像头；内置 4500 毫安时电池。2021 年 6 月 2 日，华为又推出了 Mate X2 4G 版。

2021 年上市售价