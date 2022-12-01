6999 元，ROG 6 游戏手机《暗黑破坏神：不朽》典藏限量版今日开售

IT之家 12 月 1 日消息，今日 ROG 6 游戏手机《暗黑破坏神：不朽》典藏限量版迎来首销，将于 10 点开售，售价 6999 元。

ROG 6 游戏手机《暗黑破坏神：不朽》典藏限量版从《暗黑破坏神：不朽》中汲取诸多游戏元素作为设计灵感。礼盒整体包装外观正是玩家所熟知的赫拉迪姆魔盒，而手机盒则被巧妙地设计为世界之石，“祝福之盾”手机壳背面融入了游戏中传送门的几何浮雕，SIM 卡针结合经典游戏 LOGO 化身不朽典藏卡针。此外，联名礼盒内还包含一张庇护之地世界图和一只法希尔之光（紫外手电筒），在法希尔之光的照射下，庇护之地世界图将会显现出特殊墨水细节，呈现清晰图像，而“祝福之盾”手机壳在照射下则可呈现出独特视觉效果。

除去细节丰富的联动定制配件之外，ROG 6 游戏手机《暗黑破坏神：不朽》典藏限量版还内置贴合原作风格的主题包、动态壁纸、App 图标等，带给玩家沉浸式的用机体验，此外充电时还可触发游戏经典音效与动画元素。

IT之家了解到，此次联名款手机基于 ROG6 游戏手机打造，采用高通骁龙 8+ Gen 1 5G 移动平台，主频可达 3.2GHz，存储上配备 16GB LPDDR5 内存以及 512GB UFS3.1 闪存。搭载三星 165Hz AMOLED 电竞屏，支持多档位刷新率调节及 Auto 模式，触控采样率高达 720Hz，全链路触控响应延时低至 23ms。配备 6000mAh 大电池，支持 65W 有线闪充。采用了矩阵式液冷散热架构 6.0 以及 SoC 中置设计，可快速排除热量。