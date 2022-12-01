人类有史以来观测到的第 4 起，天文学家观测到罕见黑洞潮汐瓦解事件

援引国外科技媒体 Forbes 报道，天文学家近日观测到了一起潮汐瓦解事件（Tidal Disruption Event, TDE)，这是人类有史以来观测到的第四起 TDE 事件。一个超大质量的黑洞撕开了一颗恒星，产生了一个接近光速的光柱。

IT之家了解到，TDE 是黑洞成长的方式，其本质就是吸拉附近的恒星，并吞噬摧毁它。当恒星解体时，它的物质会落入黑洞的圆盘中，而圆盘会略微膨胀。接下来偶尔可以看到的是强大的发光物质喷流，其速度接近于光速。

这种天文奇观非常罕见，包括这次人类历史长河也仅观测到 4 起。两篇相关论文已经于本周发表在《Nature》和《Nature Astronomy》上，并将这次观察到的事件命名为 AT2022cmc。

IT之家了解到，AT2022cmc 发生于 2022 年 2 月 11 日，距离地球 124 亿光年。科学家之所以能够观测到本次事件，是因为它的亮度惊人，包括加州的兹威基瞬变设施（ZTF）、以及美国宇航局资助的夏威夷小行星地面撞击最后警报系统（ATLAS）调查、新墨西哥的卡尔-G-扬斯基甚大阵（VLA）射电望远镜和智利的欧空局大型望远镜（Very Large Telescope）都观测到了。