你的押金退了吗？天猫向 ofo 及戴威索要 5 亿借款

IT之家 12 月 1 日消息，信息显示，12 月 1 日，浙江省杭州市中级人民法院向 ofo 关联公司上海奥佛合盛网络科技有限公司、立方灵动（北京）数据服务有限公司公告送达借款合同纠纷案件起诉状副本及开庭传票。

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公告内容显示，原告浙江天猫技术有限公司请求法院判令：被告 ofo 关联公司东峡大通（北京）管理咨询有限公司立即支付原告借款本金及相应利息共计 5.38 亿余元，被告戴威承担连带清偿责任；原告对 ofo 子公司上海奥佛合盛网络科技有限公司提供的动产抵押物享有优先受偿权等，对 ofo 子公司立方灵动（北京）数据服务有限公司提供的质押物计算机软件著作权享有优先受偿权等。

IT之家了解到，作为 ofo 的运营主体，东峡大通（北京）管理咨询有限公司名下或已无资产。中国裁判文书网 2019 年披露的执行裁定书显示，该公司“名下无房产及土地使用权、无对外投资、无车辆，虽开设了银行账户，但已被其他法院冻结或账户无余额。”

ofo 自 2014 年成立后，虽然经历了前几年飞速发展，一度成为了资本纷纷看好的明星企业。但随着 2018 年资金链出现问题后，ofo 陷入到了消费者追讨押金的危机中，今日的街头已难见小黄车 ofo 身影。

据媒体报道，2020 年 10 月在“ofo 共享单车”App 上申请退押，排在第 1659 万余位。两个月后，排名仅前进不到 3000 位。按照此种退款速度计算，超过 1650 万 ofo 用户至今未收到应退款。

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