咪咕音乐被质疑诱导儿童消费，要求孩子用家长手机扫码开通 VIP

IT之家 12 月 1 日消息，近日有网友反映，咪咕音乐疑似存在诱导孩子拿父母手机扫码消费的行为。

网友放出的视频显示，一家长拿着孩子的儿童智能手表，打开了咪咕音乐的 App 并选择了一首歌播放，手表界面显示，“开通会员畅听大曲库”，并伴有语音提示“小朋友，请用爸爸妈妈的手机，扫码开通手表铃声 VIP 哦。”

据山东商报报道，对此，咪咕音乐客服回应称，先开通 vip 才能开通彩铃等相关功能，具体情况会进行核实说明。此外，手表生产公司工作人员表示，手表上的软件虽是出厂时安装的，但属于第三方软件，如果不需要可以不扫码，也可以卸载 App，并否认了有诱导孩子消费的情况。

此前，江苏省消费者权益保护委员会发布的儿童智能手表消费调查报告显示，近一半消费者对儿童智能手表质量表示不满。除此之外，此类商品还涉嫌虚假宣传，售后维修困难；违规扣费，诱导儿童消费；内置游戏血腥暴力，部分漫画少儿不宜等问题。

IT之家了解到，据《南方周末》2021 年的一篇报道，有咪咕员工透露，咪咕视频被巨额版权费用拖累，处于巨亏状态。在中国移动 2021 年财报中，咪咕的“成绩”也只被提到了：在北京冬奥会期间带动中国移动品牌曝光 718 亿次。在 2021 年，咪咕音乐的月活用户只有 2117 万；而网易云音乐同期 MAU 达 1.826 亿。