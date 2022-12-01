英飞凌推出业界首款 PFC 和混合反激二合一 IC，可提高氮化镓 USB-C 充电器性能

IT之家 12 月 1 日消息，USB 供电（USB-PD）已成为快速充电以及使用统一 Type-C 连接器为各种移动设备和电池供电设备的主流标准。在最新发布的 USB-PD 3.1 标准中，扩展功率范围（EPR）规格可支持宽输出电压范围和高功率传输。统一化、大功率容量、低系统成本和小外型尺寸已成为推动适配器和充电器市场发展的主要驱动力。

据英飞凌科技官方消息，为了加速这一趋势，英飞凌科技推出全新 XDP 数字电源 XDPS2221。这款用于 USB-PD 的高集成度二合一控制器支持高功率的宽输入和输出电压应用，输出电压支持最高达 28V。

据介绍，该器件在单一封装中集成了一个 AC-DC 功率因素校正（PFC）控制器和一个 DC-DC 混合反激式控制器（HFB）（也被称为不对称半桥（AHB）反激式控制器），通过这两级的协同运行，可轻松满足法规要求。

此外，由于进一步集成了所有栅极驱动器和用于 VCC 供电的 600V 高压启动单元，以及经认证的有源 X 电容放电电路，减少 BOM 成本和外部元件数量。集合氮化镓器件，这款基于全新零电压开关（ZVS）HFB 拓扑结构产品，能够在各种输入和负载条件下提供领先于同类产品的效率。

凭借这些特点和固有的拓扑结构优势，比如零电压开关、用于缩小变压器尺寸的谐振式能量传输等，使用 XDPS2221 所设计的系统可以实现极高的功率密度。

IT之家了解到，这款全新的二合一 IC 可使 PFC 和 HFB 的间歇工作同步，从而实现最低待机功耗性能。此增强型准谐振多模 PFC 集成自动启用 / 禁用功能及自适应 PFC，可最大程度地提高了平均效率和轻负载效率。另外，内置的 PFC 功能可以选择禁用，从而可以搭配其它任何类型的外部 PFC 控制器。

混合反激级通过峰值电流控制操作实现了稳健的电压调节和快速动态负载响应。为确保所有条件下的 ZVS 操作，该混合反激级加入了 ZVS 脉冲插入功能，还包括在非连续导通模式下防止体二极管交越导通功能等。数字式的 XDPS2221 还可以通过图形用户界面提供易配置的参数来优化系统性能。