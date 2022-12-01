山灵 ME900 两圈六铁纯钛 HiFi 耳机发布，采用镂空面板设计

IT之家 12 月 1 日消息，山灵音响发布了一款新的 HiFi 耳机 —— 山灵 ME900，采用两圈六铁四分频架构，在去年 ME800 的基础上进行了多项改进，将于本月上旬发售。

▲ 图自山灵音响官方，下同

山灵 ME900 采用两圈六铁四分频架构，搭载双镀晶生物振膜动圈单元 + 2+2+2 定制动铁单元，采用纯钛材质壳体。

相比上一代，山灵 ME900 采用了进一步升级的人体工学设计，根据大数据调查优化后腔，使 ME900 的佩戴更为服帖。

山灵 ME900 还首次使用了镂空面板设计。面板的造型灵感来源于中国传统的山水画，以峰峦为主体，传递出高山流水般宁静致远的意境之美。

山灵 ME900 还配有双开关，可调四种音色。

官方透露了山灵 ME900 在调音方面的定位，以下为官方原文：

首先需要明确的一点是，我们是不会造出“冷声”的耳机的，最多也是一个以中性为基本盘的比较均衡向的声音。ME900（标准模式）的声音我个人判断是，这是一个基于更加现代声的路线，以相比 ME800 更高的密度和解析量，以三频均衡的目标而打造的，偏向于比较还原性质的音色，然后打磨音色的圆润度，整体显得微暖而透澈的路线。 具体来说，我觉得 ME900 的三频在标准模式下，略微呈现出 3:3:4 的比例，也就是在高频及极高频部分会比较亮眼一些。以搭配 M7 为例，在横跨国语流行、欧美流行及部分古典乐之后，ME900 的高频令人印象深刻，对于偏上段的延伸感和细节微动态呈现都比较出彩，但仅仅是做了一小点提亮，而不会过重或是过于碎了。而在中低频的部分，ME900 给我的感受是偏素雅的，仅仅是做了部分颗粒抹平和略微的厚度突出，整体的音色偏干净中性，结像会有种精致感，速度感也比较快。 相比上一代 ME800，ME900 更令人满意的是对于空间感的塑造。ME900 的声场高度会更加上扬舒展，给人一种立体感，在横纵比例上更为得当，使得在 OST、古典类别曲目的演绎会有更加强的整齐感。 玩法变化方面，喜欢流行乐的朋友，可以根据个人喜好打开低频开关，将会获得更加有实体感、有向上的丰盈感的低频呈现，连带着中频也会显得稍稍厚实、更具有混响一些；高频开关则会显著增强高频上段的形体表达，会显得高频更有光泽感，也会更加筋道有韧劲儿一些，器乐表现会更抢眼一些。 搭配方面，ME900 总体适合偏暖声一些的前端，比如说我个人偏向于搭配 M7，这样子足够的杂食；而我司大部分同事会更喜欢搭配 H7 来听：H7 的丰腴感和强混响可以进一步提升 ME900 的柔顺度和悦耳感，使之变得更厚更暖一些。如果是偏中性解析流的前端，我个人推荐大家使用 ME900 附带的人声套，来获得更强的顺滑感。

IT之家了解到，山灵音响预计将于明日公布 ME900 的售价等发售信息。