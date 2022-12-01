居家办公竟被读取脑电波？老板们为远程监控想出奇招

朋友居家办公期间，他们老板为了远程监控工作，要求大家必须装上专门的软件和摄像头。
我还记得，Ta 花了一个晚上来安装这些东西……
但万万没想到，为了关怀员工监督工作，老板们的奇招简直一山更比一山高：
连读取脑电波都想出来了。
就算你居家办公，老板甚至还能观测到你的心情。
而要实现这个神操作，只需要一个耳机就够了。
不同于普通耳机，这种耳机上还有几个专门读取人脑电波的电极。
戴上它后，既不用动手也不用说话，AI 就能快速读心，帮你操控电脑。
好家伙，老板们竟然如此紧跟潮流，都把当下正红火的脑机接口搬进办公室了。
这种“读心耳机”的背后的开发者宣称：“戴上它，不仅能提高工作效率，还可以让员工更快乐。”
据 IEEE Spectrum 报道，关于这项新技术，有 2 家公司最为突出：
一个是来自以色列的 InnerEye，另一个是硅谷神经技术公司 Emotiv，不少老板都投资了他们。
那么，他们的耳机到底靠谱吗？
读取员工脑电波，AI 快速做决策
先来看看 InnerEye 的头戴式耳机，它共有 7 个通道来读取人的脑电图。
他们的技术人员开发了一个专门的 InnerEye 软件，来接收、分析大脑信号，并和商业脑电扫描系统搭配使用。
AI 可以整合人眼球活动信号、脑电波，以及电脑屏幕信息，快速做出决策。
举个栗子~
机场的安检员需要盯着 X 光扫描图流，判断行李中是否有违禁物品。
戴上 InnerEye 的耳机后，安检员每秒能处理 3 到 10 张图像，比纯用肉眼 + 手动记录快了一个量级。
至于原因嘛，一是安检员不用再敲键盘了，直接“意念控制”计算机就行；二是在人还没全完想清楚时，AI 可能已经找出了违禁物品。
“这个系统的判断结果，和人类手动操作时一样准确”，InnerEye 的研发副总裁 Vaisman 如是说道。
另外，当佩戴者闭眼或者注意力不集中时，AI 还可以检测出来，并且再次显示错过的图像。
有意思的是，人类带着这个耳机处理任务时，AI 还在继续根据人的大脑活动不断深度学习。
不过在这个过程中，人类虽然不一定要主动决策，但还得是懂行的（比如这里是职业安检员），并且要保持专注。
而比起 InnerEye，Emotiv 的耳机更加小巧。
它的外观看起来很像蓝牙运动耳机，甚至连贴头皮的电极都无影无踪了。
不过玄机正藏在左右两个耳塞里，这里面有电极，用来读取脑电波。
Emotiv 公司研发了一个叫 MN8 的系统，也和商业脑电扫描系统搭配使用。
通过这些系统，佩戴者可以看到他们个人的注意力集中程度以及压力水平。
实际上，脑电图技术早在 1912 年就被科学家发明出来了，随后很快在医学领域被普及。
但过去扫描脑电图时，需要用一种叫导电膏的东西来固定电极，并保证生物信号能够稳定准确地传输。
而且为了提升空间分辨率，电极或“通道”往往越多越好，有时一个脑电帽甚至有 200 多个电极。
而现在，已经有了不需导电膏的“干式”电极，再加上 AI 也发展迅猛，于是出现了众多轻便的新式脑机接口设备，包括头戴式耳机。
既然操作简化、成本大幅下降，不难猜到，下一个动作应该就是商用普及了。
神经伦理专家表示担忧
虽然这种耳机的开发者很看好它的前景，甚至还说员工戴上之后可以更快乐。
但不少神经学伦理专家和学者却表示，并没看出哪里让人快乐了，而是感到害怕好吗…
比如，埃默里大学神经学和精神病学系的副教授 Karen Rommelfanger 说：
我认为老板对使用这种技术有很大的兴趣，但不知道雇员是否也有兴趣。
绝大多数研究脑机接口的公司，并没有为技术商用做好充分准备。
乔治敦大学的 Mark Giordano 教授也觉得，员工基本会对此产生抵触情绪，因为这涉嫌侵犯了他们的隐私和人权。
Giordano 教授认为，这种技术对某些特定职业确实有些帮助，比如运输、建筑行业，可以用此检测工人的疲劳程度，保障他们的安全。
但对于办公室的白领而言，似乎没有明显的好处。
即便公司的初衷是提高员工福利，但可能很快就变味儿了。
如果员工的生产效率普遍提高，公司难免会跟着提高绩效标准，员工的压力反而变大了。（懂的都懂…）
但无论如何，专家们预测，就现在的发展趋势，这种读取脑电波的设备可能会很快普及。
所以，它们的诸多安全隐患，必须尽早解决。
背后的技术公司
话说回来，“读心耳机”背后的这两家公司，到底是什么来头？
其中，Emotiv 成立于 2011 年，目前已经发布了三种型号的轻型脑电波扫描设备。
之前他们的产品主要是卖给神经科学研究人员；部分也会卖给一些开发者，这些人主要研究的是基于大脑控制的程序或游戏。
从今年起，Emotiv 开始盯上了企业，他们发布了第四代 MN8 系统，并搞出了能读取脑电波的耳机。
Emotiv 的 CEO 兼创始人 Tan Le 大胆猜测，五年后这种大脑追踪设备会变得随处可见。
至于安全隐患，Le 表示 Emotiv 已经意识到了这些趋势，他们会严格审查合作公司，来保护员工隐私：
只有员工自己才能看到个人的注意力和压力水平，领导们只能看到团队的匿名数据汇总。
Innereye 则成立于 2013 年，他们的官网上赫然写着公司愿景：
把人类的智慧与人工智能结合起来。
那么，戴上能读脑电波的耳机，是否可以算把人类智慧和 AI 的能力结合起来？
如果未来老板让你戴上能读取脑电波的东西，你会接受吗？
标题方向：
[1]https://www.iflscience.com/employers-are-investing-in-tech-that-constantly-reads-employee-brainwaves-to-optimize-performance-66426
[2]https://spectrum.ieee.org/neurotech-workplace-innereye-emotiv
本文来自微信公众号：量子位 （ID：QbitAI），作者：Alex