居家办公竟被读取脑电波？老板们为远程监控想出奇招

朋友居家办公期间，他们老板为了远程监控工作，要求大家必须装上专门的软件和摄像头。

我还记得，Ta 花了一个晚上来安装这些东西……

但万万没想到，为了关怀员工监督工作，老板们的奇招简直一山更比一山高：

连读取脑电波都想出来了。

就算你居家办公，老板甚至还能观测到你的心情。

而要实现这个神操作，只需要一个耳机就够了。

不同于普通耳机，这种耳机上还有几个专门读取人脑电波的电极。

戴上它后，既不用动手也不用说话，AI 就能快速读心，帮你操控电脑。

好家伙，老板们竟然如此紧跟潮流，都把当下正红火的脑机接口搬进办公室了。

这种“读心耳机”的背后的开发者宣称：“戴上它，不仅能提高工作效率，还可以让员工更快乐。”

据 IEEE Spectrum 报道，关于这项新技术，有 2 家公司最为突出：

一个是来自以色列的 InnerEye，另一个是硅谷神经技术公司 Emotiv，不少老板都投资了他们。

那么，他们的耳机到底靠谱吗？

读取员工脑电波，AI 快速做决策

先来看看 InnerEye 的头戴式耳机，它共有 7 个通道来读取人的脑电图。

他们的技术人员开发了一个专门的 InnerEye 软件，来接收、分析大脑信号，并和商业脑电扫描系统搭配使用。

AI 可以整合人眼球活动信号、脑电波，以及电脑屏幕信息，快速做出决策。

举个栗子~

机场的安检员需要盯着 X 光扫描图流，判断行李中是否有违禁物品。

戴上 InnerEye 的耳机后，安检员每秒能处理 3 到 10 张图像，比纯用肉眼 + 手动记录快了一个量级。

至于原因嘛，一是安检员不用再敲键盘了，直接“意念控制”计算机就行；二是在人还没全完想清楚时，AI 可能已经找出了违禁物品。

“这个系统的判断结果，和人类手动操作时一样准确”，InnerEye 的研发副总裁 Vaisman 如是说道。

另外，当佩戴者闭眼或者注意力不集中时，AI 还可以检测出来，并且再次显示错过的图像。

有意思的是，人类带着这个耳机处理任务时，AI 还在继续根据人的大脑活动不断深度学习。

不过在这个过程中，人类虽然不一定要主动决策，但还得是懂行的（比如这里是职业安检员），并且要保持专注。

而比起 InnerEye，Emotiv 的耳机更加小巧。

它的外观看起来很像蓝牙运动耳机，甚至连贴头皮的电极都无影无踪了。

不过玄机正藏在左右两个耳塞里，这里面有电极，用来读取脑电波。

Emotiv 公司研发了一个叫 MN8 的系统，也和商业脑电扫描系统搭配使用。

通过这些系统，佩戴者可以看到他们个人的注意力集中程度以及压力水平。

实际上，脑电图技术早在 1912 年就被科学家发明出来了，随后很快在医学领域被普及。

但过去扫描脑电图时，需要用一种叫导电膏的东西来固定电极，并保证生物信号能够稳定准确地传输。

而且为了提升空间分辨率，电极或“通道”往往越多越好，有时一个脑电帽甚至有 200 多个电极。

△ 脑电帽示意图

而现在，已经有了不需导电膏的“干式”电极，再加上 AI 也发展迅猛，于是出现了众多轻便的新式脑机接口设备，包括头戴式耳机。

既然操作简化、成本大幅下降，不难猜到，下一个动作应该就是商用普及了。

神经伦理专家表示担忧

虽然这种耳机的开发者很看好它的前景，甚至还说员工戴上之后可以更快乐。

但不少神经学伦理专家和学者却表示，并没看出哪里让人快乐了，而是感到害怕好吗…

比如，埃默里大学神经学和精神病学系的副教授 Karen Rommelfanger 说：

我认为老板对使用这种技术有很大的兴趣，但不知道雇员是否也有兴趣。 绝大多数研究脑机接口的公司，并没有为技术商用做好充分准备。

乔治敦大学的 Mark Giordano 教授也觉得，员工基本会对此产生抵触情绪，因为这涉嫌侵犯了他们的隐私和人权。

Giordano 教授认为，这种技术对某些特定职业确实有些帮助，比如运输、建筑行业，可以用此检测工人的疲劳程度，保障他们的安全。

但对于办公室的白领而言，似乎没有明显的好处。

即便公司的初衷是提高员工福利，但可能很快就变味儿了。

如果员工的生产效率普遍提高，公司难免会跟着提高绩效标准，员工的压力反而变大了。（懂的都懂…）

但无论如何，专家们预测，就现在的发展趋势，这种读取脑电波的设备可能会很快普及。

所以，它们的诸多安全隐患，必须尽早解决。

背后的技术公司

话说回来，“读心耳机”背后的这两家公司，到底是什么来头？

其中，Emotiv 成立于 2011 年，目前已经发布了三种型号的轻型脑电波扫描设备。

之前他们的产品主要是卖给神经科学研究人员；部分也会卖给一些开发者，这些人主要研究的是基于大脑控制的程序或游戏。

从今年起，Emotiv 开始盯上了企业，他们发布了第四代 MN8 系统，并搞出了能读取脑电波的耳机。

Emotiv 的 CEO 兼创始人 Tan Le 大胆猜测，五年后这种大脑追踪设备会变得随处可见。

至于安全隐患，Le 表示 Emotiv 已经意识到了这些趋势，他们会严格审查合作公司，来保护员工隐私：

只有员工自己才能看到个人的注意力和压力水平，领导们只能看到团队的匿名数据汇总。

Innereye 则成立于 2013 年，他们的官网上赫然写着公司愿景：

把人类的智慧与人工智能结合起来。

那么，戴上能读脑电波的耳机，是否可以算把人类智慧和 AI 的能力结合起来？

如果未来老板让你戴上能读取脑电波的东西，你会接受吗？

标题方向：

[1]https://www.iflscience.com/employers-are-investing-in-tech-that-constantly-reads-employee-brainwaves-to-optimize-performance-66426

[2]https://spectrum.ieee.org/neurotech-workplace-innereye-emotiv

本文来自微信公众号：量子位 （ID：QbitAI），作者：Alex