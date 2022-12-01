赛昉科技发布昉・惊鸿 8100 RISC-V 处理器：12nm 制程，自研 4 +2 CPU 核心 IP

IT之家 12 月 1 日消息，赛昉科技（StarFive）是一家开发基于 RISC-V 指令集的 CPU IP、SoC、开发板等系列产品和解决方案的国产厂商，昨日，赛昉科技发布了新款 RISC-V 应用处理器 —— 昉・惊鸿 8100 SoC（JH8100）。

据介绍，JH8100 采用 12nm 制程，搭载赛昉科技自研的昉・天枢 CPU Core IP，采用四大核二小核设计。其中，昉・天枢是一款 64 位超高性能 RISC-V 处理器内核，采用 12 级流水线设计，可实现超标量、深度乱序执行等。昉・天枢工作频率最高可达 2GHz，SPECint2006 9.0 / GHz，Dhrystone 6.6 DMIPS / MHz，CoreMark7.6 / MHz。

▲ JH7100，搭载双核 U74，共享 2MB 的二级缓存，工作频率可达 1.2GHz

据芯智讯获得的消息，赛昉科技称昉・天枢内核可直接与 Arm Cortex-A76 对标，JH8100 大核主频可达 2GHz、小核主频则在 1.5GHz。

值的一提的是，为应对 CPU 集群计算高速缓存一致性的挑战，JH8100 内置赛昉科技自研的多核总线技术 ——Starlink 1.0。Starlink 1.0 具有高扩展性、低功耗、低延时、易于调试等特点。

多媒体处理能力方面，JH8100 支持 H.264 / H.265 / VP9 / AV1 编解码，支持 4K 60fps 显示，内置高性能 3D GPU，支持 OpenCL、OpenGL ES、Vulkan。

接口方面，JH8100 具有 USB3.0/2.0、支持 DP、PD 和 USB 3.2 Gen 2 的全功能 Type-C、PCIe 3.0 等接口。

人工智能场景方面，JH8100 内置 NPU，支持 TensorFlow 等主流架构，且集成 AES / DES / HASH / PKA 及国密算法引擎。

IT之家了解到，软件生态方面，赛昉科技表示正稳步推动 JH8100 的软件开发计划，将实现 RISC-V 底层框架、操作系统、中间件、关键库、应用软件与 JH8100 的全方位适配，推动 JH8100 在 IT 基础设施（网络安全设备、路由器、NAS 等）、生产力工具（台式机、笔记本电脑等）、工业（工业主板、工控机等）等多应用领域的落地。、

此外，赛昉科技的另一款高性能 RISC-V 处理器 —— 昉・惊鸿 7110 SoC（JH7110）已于今年量产，被广泛应用于单板计算机、云电脑、工业控制等领域。