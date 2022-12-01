上汽飞凡 R7 汽车首个完整月（11 月）交付 1501 台

IT之家 12 月 1 日消息，飞凡汽车宣布，飞凡 R7 首个完整月（11 月）交付达到 1501 台，平均订单金额超过 32 万元，首批车主中最受欢迎车型是性能高阶版，选装豪华尊贵包的用户超 60%。

今年 9 月，上汽纯电旗舰飞凡 R7 上市，共推出 4 款车型，补贴后售价 28.99 万-35.69 万元，车电分离模式售价 20.59 万-25.69 万元。需要注意的是，车电分离模式用户选择 90kW・h 电池每月需支付 1560 元租金，77kW・h 电池每月需支付 1260 元租金。

飞凡 R7 定位中大型 SUV，长宽高分别为 4900/1925/1655mm，轴距 2950mm，搭载 77kWh 或 90kWh 电池，CLTC 续航里程最高 642km。

设计方面，飞凡 R7 采用流线溜背造型与跑车级的宽体设计，搭载 Trinity 多维感官交互智舱，采用 43 英寸宽幅真彩三联屏，包括 15.05 英寸 2.5K AMOLED 柔性中控显示屏。

IT之家了解到，飞凡 R7 搭载骁龙 8155 芯片，配备 Premium 4D 成像雷达，搭配英伟达 Orin 超算力智驾芯片与飞凡智驾共创中心全栈自研全融合高阶智驾系统 —— RISING PILOT。

此外，飞凡 R7 采用无框感应式电开关车门，集感应式电开门和电吸门于一身，同时前后排座椅均采用 NAPPA 真皮包裹，副驾独立配备电动腿托和加热脚垫。

值得一提的是，飞凡 R7 搭载全球首发量产的华为视觉增强 AR-HUD 平视系统，拥有全球量产车型最大视场角 13°*5°，支持沉浸式观感交互。