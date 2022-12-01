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联想小新 100 投影仪推出“晨曦蓝”新配色，首发价 1399 元

2022/12/1 17:04:16 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 12 月 1 日消息，联想小新 100 投影仪今日上新了一款“晨曦蓝”配色，相比之前的“风暴灰”和“樱花白”更加亮眼，不过也贵 100 元，首发价 1399 元，目前已开启预约

▲ 最右为“晨曦蓝”

据介绍，联想小新 100 投影仪“晨曦蓝”配色由 IDEA、gmark、红点大奖设计团队操刀设计，打造出简约而不简单的出众机身观感，包括模内印刷注塑、金属氧化 CD 纹等多重工艺，造就十足质感。

其余配置方面，新配色与之前的版本一致，拥有长寿命密闭光机，支持全自动对焦，自动梯形校正，开机即看，无广告，1080P 不虚标画质，支持动态补偿，亮度达到 700 流明，支持 HDR10，通过低蓝光护眼认证，还拥有 Hi-Fi 优质音响，经过调音师专业调教。

联想小新 100 投影仪还内置高精度 CMOS 摄像头模组、6 轴陀螺仪，配合多重智能算法及全新硬件梯形校正芯片，开机即刻进行自动对焦和梯形校正，运行噪音仅 30 分贝，配备一对 5W 全音频扬声器，支持 DSP 和杜比音频，整机使用寿命可达三万小时

IT之家了解到，这款投影仪采用海思 His 352 四核高性能处理器以及 2GB DDR4 内存、16GB 存储空间，支持 Wi-Fi 6 + 蓝牙 5.0，拥有 Hi Imprex VI Engine 视频引擎、EEP 画质引擎 2.0，支持 AI 色画增强，运行联想 ZUI 智投版 OS，拥有多个平台海量资源，不过仅提供了 HDMI、USB 2.0 等接口

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关键词：小新 100 投影仪投影仪

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