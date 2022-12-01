亿道信息安卓 5G 加固平板 / 笔记本二合一 EM-Q225M 发布：采用 12.2 英寸屏幕

IT之家 12 月 1 日消息，国产厂商亿道信息推出了大屏安卓 5G 加固平板 / 笔记本二合一 EM-Q225M。

EM-Q225M 相较于先前的安卓 5G 加固平板，最大的区别就是拥有 12.2 英寸 IPS 屏幕，分辨率为 1920 X 1200，屏幕比例 16:10，支持 10 点触控，支持手写笔操作。可以使用更大的视野捕捉更多的工作内容，提升生产力。

EM-Q225M 采用 ARM 八核 2.0GHz 移动处理器，搭载安卓 11 操作系统，采用 4GB 内存 + 64GB 存储，可实现高便利性和高兼容性，在超大屏幕上轻松处理重要事务。

IT之家获悉，EM-Q225M 搭载的 ARM 八核 2.0GHz 移动处理器集成 5G 基带，支持全球主流频段，可以承载工业互联网等多类业务的高速网络需求，全天候待命。

此外，EM-Q225M 还支持多变形态的键盘扩展（支持 USB 2.0 Type A 端口扩展、可拆卸键盘）、快速条码扫描（可选工业二维扫描引擎，5mil 光学分辨率，速度 50 次 / 秒）、丰富接口互联（支持 2 个 USB 2.0 Type A 端口、RS485 串行接口、RS232 串行接口、3.5mm 耳机接口、USB Type-C 端口、HDMI 显示接口、USB 3.0 Type A 端口、RJ45 百兆网口、电源接口）、高清前后双摄（13MP+5MP）、长久续航（可拆卸 46Wh 大电池，工作续航 8 小时）、多配件使用（包括车载支架、充电底座、手写笔、绑带、背带、可拆卸键盘）、恶劣环境的稳固表现（不怕水溅尘吸摔落，支持 MIL-STD-810G 国际标准和 IP65 防护等级。）。

EM-Q225M 机身尺寸为 319.6 X 216 X 24.3mm，重量 1500 克，支持 NFC，电池 3.7V / 12600mAh，支持 WIFI 802.11 b / g / n / a / ac，频率 2.4G+5G，蓝牙 5.1 (BLE)，内置 GPS+Glonass。1.22 米耐摔落，工作温度-20 °C ~ 60 °C，存储温度 -30 °C ~ 70 °C，湿度 95% 不凝结。