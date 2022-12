三星支持页面曝光 Galaxy Book 2 Go 笔记本型号，预计很快推出

IT之家 12 月 1 日消息,三星 Galaxy Book 2 Go 和 Book 2 Go 5G 笔记本此前出现在 Bluetooth SIG 认证网站上。现在,这两款笔记本的官方支持页面已上线三星网站。

三星 Galaxy Book 2 Go 和 Galaxy Book 2 Go 5G 将搭载高通骁龙芯片。三星 Galaxy Book Go 和 Galaxy Book Go 5G 采用骁龙 7c Gen 2 处理器,新款可能升级搭载骁龙 7c+ Gen 3 芯片。三星 Galaxy Book 2 Go 和 Galaxy Book 2 Go 5G 笔记本通过蓝牙 SIG 认证也暗示这些设备即将上市。

三星 Galaxy Book 2 Go 型号为 NP340XNA,而 Galaxy Book 2 Go 5G 型号为 NP345XNA,均出现在蓝牙 SIG 认证网站上。该列表还显示设备支持蓝牙 5.2 连接。IT之家获悉,与之前的机型类似,新的三星 Galaxy Book 将配备 Windows 11 系统,并将支持高通 FastConnect 6700,支持 Wi-Fi 6E。

三星 Galaxy Book 2 Go 出现在英国官方支持网站上,型号为 NP340XNA-KA1UK,而 Galaxy Book 2 Go 5G 的型号为 NP345XNA-KA1UK。