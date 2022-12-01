EA 多款《荣誉勋章》《FIFA》老游戏的在线服务将于 2023 年关闭

IT之家 12 月 1 日消息，EA 近日更新了其网络服务页面，显示又有一批老游戏的在线服务要下线了。

2023 年 2 月 14 日：

《FIFA 16》《FIFA 17》：PC/X360/PS3/XB1/PS4

《FIFA 18》《FIFA 19》：Switch/X360/PS3

2023 年 2 月 16 日：

《荣誉勋章》：PC / PS3 / X360

《荣誉勋章：空降神兵》：PC / PS3 / X360

《荣誉勋章：战士》：PC / PS3 / X360

2023 年 3 月 7 日：

《Madden 18》《Madden 19》：PC/PS4/XB1

IT之家了解到，对于停止网络功能，EA 官方此前表示：“随着游戏被更新的游戏所取代，仍然喜欢那些已经上线了一段时间的游戏的玩家数量减少到了一个水平 —— 通常不到所有 EA 游戏在线高峰玩家的 1%—— 在这个水平上，继续维护这些游戏在线服务的幕后工作已经不再可行。我们也致力于不断更新和完善游戏中的功能和模式，以确保它们能够尽可能长时间地吸引玩家。对优秀玩法的追求有时意味着我们需要删除过时的功能和模式。”

此前 EA 还宣布，《镜之边缘》、《NBA 嘉年华：火热版》、《格林机枪》和《闪克 2》四款游戏将于 2023 年 1 月 19 日停止游戏内的网络功能。