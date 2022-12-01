2022 年 10 月智能电视盒子线上销量低于 17 万台，腾讯再度升至首位

IT之家 12 月 1 日消息，根据洛图科技（RUNTO）最新的《中国智能盒子线上零售市场月度追踪（China Smart TV Box Online Retail Market Monthly Tracker）》报告显示：2022 年 10 月，中国智能盒子线上零售量为 16.4 万台，同比增长 12.3%，环比下降 5.6%；零售额为 0.4 亿元，同比增长 9.5%，环比下降 1.3%，线上平均成交价为 234 元。

作为非刚性需求的产品，智能盒子市场表现依然低迷，10 月线上零售量不足 17 万台；但另一方面，受双 11 大促提前的影响，量额同比均有所增长。

2022 年中国智能盒子线上市场月度零售量，单位：万台

IT之家获悉，根据数据显示，今年 10 月智能盒子线上市场 TOP4 品牌为腾讯、小米、天猫魔盒和当贝，CR4 达到 60.7%，较去年同期下降 9.2 个百分点，较上月上涨 6.0 个百分点。

腾讯自今年 6 月之后第二次登上榜首，市场份额为 20.4%，同环比分别增长 3.1 和 3.9 个百分点，其中腾讯极光 3C 盒子降价至百元档，位列畅销机型榜首位。

小米位列第二，占据市场 18% 的份额，较上月增长 1.1 个百分点；小米产品线在售机型数量在 TOP4 品牌中最少，仅 5 款，小米盒子 4S 的单机贡献率最高。

天猫魔盒市场份额为 12.8%，促销下产品价格段结构下移明显，内部 200 元以下份额从上月的 9% 涨至本月的 43%，但仍未能带动销量，品牌份额较上月下降 1.4 个百分点。

当贝销量占比为 9.6%，销量同比大涨 103%；当贝主攻中高端市场，是 TOP10 品牌中均价最高也是唯一均价超过 500 元的品牌。

受到疫情长期反复的影响，大部分消费者的消费欲望更加保守，对于智能盒子的选择也更加倾向于低价均配，中小品牌因而受到青睐，排名第六的憨熊智佳和排名第十的赛奈斯成为本年度的新晋品牌。此外，赛米尼、美菲克、魅盒同样凭借低价进入 TOP10，且市场份额呈现不同程度的环比增长。

2022 年 10 月中国智能盒子线上市场销量 TOP 品牌，单位：%