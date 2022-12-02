为何不支持 Apple Pencil 2？iFixit 拆解 iPad 10 给出答案

IT之家 12 月 2 日消息，苹果的第 10 代 iPad 为何不支持第二代 Apple Pencil ？国外维修团队 iFixit 团队为了寻找答案，近日对第 10 代 iPad 进行了拆解。根据拆解显示，iPad 10 内部结构包括双芯的 7606mAh 容量电池、带 A14 Bionic 的逻辑板等等。

拆解显示 iPad 10 应该服务于第二代 Apple Pencil 无线充电线圈位置被横向定位前置摄像头的组件占用，因此 iPad 10 只能兼容第一代 Apple Pencil。

iFixit 拆解还显示，iPad 10 同第五代 iPad Air、第六代 iPad Mini 一样为电池提供了拉片，方便维修店和客户更换电池。而此前一代 iPad 9 仍采用旧款设计，电池用胶水进行了固定。

iFixit 团队在拆解完成之后并不赞同苹果将 USB-C 端口焊接到逻辑板上，并指出苹果的自助维修计划目前不提供 iPad 的零件、手册或工具，这使得客户更难完成自己的维修。

IT之家了解到，苹果于 10 月下旬发布了第 10 代 iPad。主要新功能包括 10.9 英寸显示屏、窄边框、平边、A14 仿生芯片、USB-C 端口、Touch ID 电源按钮、横向定位的 FaceTime 摄像头、蜂窝型号支持 5G、Wi-Fi 6 和新的带有一排功能键的两件式 Magic Keyboard Folio 配件。起价为 449 美元，而第九代 iPad 的售价为 329 美元。