Meta 希望就欧盟反垄断调查达成和解，但目前尚无实质进展

12 月 2 日消息，据知情人士透露，Facebook 母公司 Meta 一段时间前曾与欧盟反垄断监管机构接触，试图就欧盟调查该公司使用客户数据以及将分类广告服务与社交网络捆绑一事达成和解。

知情人士表示，双方只是进行了初步讨论，迄今尚未取得任何进展。

总部位于伦敦的知名律所 Fried Frank 合伙人托比亚斯・卡斯帕里 (Tobias Caspary) 说，“我对没有进展并不感到惊讶。如果你看到反对声明之类的书面文件，你就能更好地评估这种风险。”

去年 6 月份，欧盟监管机构对 Facebook 发起一项调查，主要关注社交网络是否不公平使用广告商的数据，与他们在在线分类广告领域展开不正当竞争。

第二项调查的重点是，Facebook 是否将分类广告服务 Marketplace 与社交网络捆绑在一起，从而获得接触客户的优势地位，并将竞争对手的在线分类广告服务拒之门外。

其他知情人士上月透露，欧盟委员会正准备对 Meta 公司提出指控。

公司有时会在收到此类指控后寻求和解。

就反垄断调查达成和解可以让一家公司避免最高被处以全球营业额 10% 的罚款。此外，法院也不会裁定公司侵权，这可能有助于避免公司满足损害赔偿的要求。

欧盟委员会最近通过名为《数字市场法案》(DMA)。法案规定，网络平台偏袒自家服务或对应用商店应用不公平的准入条件是非法的。

这一举措可能会鼓励大型科技公司与正在进行的相关调查达成和解。毕竟在确定相应补救措施方面，这些公司可能拥有发言权。