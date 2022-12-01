亏损近 200 亿美元后，扎克伯格称元宇宙算不上重点业务

北京时间 12 月 1 日消息，由于在元宇宙业务上耗资巨大，脸书创始人马克・扎克伯格 (Mark Zuckerberg) 正面临越来越大的反对声音。不过，他在周三辩解称，公司对于元宇宙的押注“不是我们正在做的大部分工作”。

扎克伯格

扎克伯格周三称：“我们大约 80% 的投资，还略多一点，投向了核心业务以及与之相关的广告业务，也就是我们所称的应用家族，包括脸书、Instagram、WhatsApp Messenger。然后，不到 20% 的投资用于现实实验室。因此，在相当长一段时间内，我们仍要做，并且会继续做的绝大多数事情是朝着社交媒体发展，直到元宇宙规模变得更大。”

自从去年扎克伯格意外宣布将脸书更名为 Meta 以来，该公司已经在元宇宙技术上投入了大量资金。自去年年初以来，其负责元宇宙业务的“现实实验室”部门亏损近 200 亿美元 (约合 1416 亿元人民币)。这一损失不断增加，让人看不到尽头。一些投资者担心，扎克伯格已经失去了对公司核心社交媒体业务的关注，以换取一个可能需要数年才能获得经济回报的长期项目。

“你可以辩论一下 20% 对这个押注来说是不是太多了，但这不是我们正在做的大部分工作。”扎克伯格称。他还对现实实验室的支出进行了分解，其中 40% 用于 VR 投资，大约一半用于建立长期项目：“可以在世界上显示全息图像的普通眼镜。”