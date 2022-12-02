已封闭式训练三年，李安新片《李小龙》将由其儿子李淳出演

IT之家 12 月 2 日消息，援引 Deadline 报道，索尼旗下的 3000 Pictures 已经敲定一项协议，电影《李小龙》将由奥斯卡奖得主李安执导，而主演将由李安之子李淳出演。

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这部电影的剧本由丹・福特曼（Dan Futterman）撰写，他的代表性作品包括《卡波特》（Capote）和《狐狸猎手》（Foxcatcher），曾经 2 次获得奥斯卡最佳编剧提名。

劳伦斯・格雷（Lawrence Grey）、李香凝（Shannon Lee）、李安、本・埃弗拉德（Ben Everard）和布莱恩・贝尔（Brian Bell）担任制片人，伊丽莎白・加布勒（Elizabeth Gabler）和玛丽莎・派瓦（Marisa Paiva）为监制。在这个项目中，Gabler、Paiva 和 Tom Rothman 将与导演再次合作，此前他们曾在《Life of Pi》中有过合作。

IT之家了解到，李淳已经为这个角色准备了 3 年时间，过去一直在亚洲进行闭关训练。李淳今年 32 岁，他曾出演过《比利・林恩的中场战事》（Billy Lynn’s Long Halftime Walk）、醉后大丈夫 II（The Hangover Part II）。最近他还主演了中国台湾浪漫喜剧《陪你很久很久》、港剧《智齿》和《目击者之追凶》。