联想 Ideapad 1 已上市，搭载 AMD Mendocino 系列处理器

IT之家 12 月 2 日消息，AMD 在今年 9 月推出了其 Ryzen 7000 系列移动处理器，即面向低价笔记本电脑的“Mendocino”系列。AMD 将其描述为专为“日常笔记本电脑”量身定制，并将 Zen 2 CPU 内核与高端 RDNA 2 相结合。

但 Mendocino 在发布时只透露了一个合作伙伴 宏碁及其 Aspire 3 系列。

现在，Notebook Italia 在 Lenovo 的产品库中发现了几个新项目，清楚地表明 Lenovo Ideapad 1 也将搭载 Mendocino 处理器，包括 Ryzen 5 7520U、Ryzen 3 7320U 和 Athlon Gold 7220U。

不过，该系列机型似乎仅在部分市场销售，例如英国、中国香港、中国台湾、新加坡和马来西亚，其中联想香港官方商城起价为 3398 港币，相当于 3082 元人民币。

▲ 这是在韩国销售的 Athlon Gold 7220U 型号之一

从此前曝光的规格来看，锐龙 3 7320U 和锐龙 5 7520U 差距很小，均为 4 核 8 线程，前者最高 4.1GHz，后者最高 4.3GHz，均配备 2CU RDNA2 核显，GPU 频率均为 1.9GHz，两款处理器的默认 TDP 都是 15W。

IT之家了解到，该系列处理器为 Zen2 架构，但采用了较新的 6nm 工艺，三级缓存只有 4MB。内存方面，该系列处理器支持 2 通道 LPDDR5-5500 内存，而锐龙 6000 系列移动处理器则支持 LPDDR5-6400 内存。

除此之外，新款速龙处理器也有两款，分别为 Silver 7120U 和 Gold 7220U，前者为 2 核 2 线程，后者为 2 核 4 线程，核显也是 Radeon 610M，2CU 1900MHz。

《宏碁推出 Acer Aspire 3 笔记本电脑，配备 AMD Ryzen 7320/7520 处理器》