2022 年前 3 季度累计发现 6229 万个新恶意程序，其中 95.6% 针对微软 Win10 / Win11 平台

IT之家 12 月 2 日消息，根据 AV-TEST GmbH 的统计数据，2022 年前 3 个季度累计检测到将近 6000 万个新的 Windows 恶意程序样本，占同期发现所有恶意程序的 95.6%。

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Windows 是最受台式机和笔记本电脑用户欢迎的操作系统，约占全球操作系统市场份额的 30％。这也是它成为恶意软件攻击目标最多的原因之一。

IT之家了解到，在 2022 年前三个季度检测到 5958 万个新的 Windows 恶意软件样本，在本次调查期间发现的所有新恶意软件总数的 95.6%。

本次调查中，针对 Linux 的新恶意软件数量为 176 万个，占比为 2.8%。本次调查中，发现针对 Android 系统的新恶意软件数量为 938379 个，占比为 1.5%。而针对 macOS 系统的新恶意程序数量为 8329 个，占比非常低。

在 2022 年前 3 季度，共计检测到 6229 万个新恶意程序样本，相当于每天有大约 228164 个恶意软件威胁。然而，也有一些好消息。与去年同期相比，新的恶意软件已经减少了 34%。尽管新的恶意软件样本有明显的下降趋势，但有杀伤力的恶意软件依然非常多。