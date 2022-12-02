2499 元起，OPPO Reno 9 / Pro 系列今日开售：全系 120Hz OLED 超清曲面屏

IT之家 12 月 2 日消息，OPPO Reno9 系列全系采用 6.7 英寸无边界 120Hz OLED 超清曲面屏，2.32mm 极窄边框，2160Hz 高频 PWM 护眼调光，将于 12 月 2 日上午十点全面开售

OPPO Reno 9：

8+256GB 版本 2499 元、

12+256GB 版本 2699 元、

12+512GB 版本 2999 元。

OPPO Reno 9 搭载高通骁龙 778G 芯片，辅以 LPDDR4X+UFS 2.2 存储，但顶配为 LPDDR5+UFS3.1，还拥有 6.7 英寸 2412×1080 OLED 双曲屏幕，支持 120Hz 刷新率，2160Hz 超高频 PWM 调光，支持 10bit 色深。

IT之家了解到，该机前置采用了 32MP 的索尼 IMX709（RGBW 阵列），后置 64MP 主摄 + 2MP 黑白双摄。

其他方面，该机内置 4500mAh 电池，支持 67W 快充，采用超导石墨散热系统，厚 7.19mm，重 174g，提供明日金（金丝琉璃工艺）、皓月黑（星钻）、微醺（星钻）、万事红 4 款配色，支持 NFC、红外遥控，预装 ColorOS 13 系统。

OPPO Reno9 Pro：

16+256GB 版本 3499 元、

16+512GB 版本 3799 元。



该机搭载联发科天玑 8100-MAX 芯片、马里亚纳 MariSilicon X 芯片、LPDDR5 内存、UFS 3.1 闪存，采用 6.7 英寸 2412×1080 OLED 双曲屏幕，支持 120Hz 刷新率，2160Hz 超高频 PWM 调光，支持 10bit 色深。

它还采用了前置 32MP（索尼 IMX709，RGBW 阵列），后置 50MP 主摄（索尼 IMX890，1/1.56 英寸，f / 1.8）+ 8MP 超广角（豪威 OV08D10）双摄。

此外，OPPO Reno9 Pro 同样内置了 4500mAh 电池，支持 67W 快充，采用超导石墨散热系统，厚 7.19mm，重 174g，提供明日金、皓月黑（织羽纹）、微醺 3 款配色，支持 NFC、红外遥控，运行 ColorOS 13 系统。

OPPO Reno9 Pro+：

16+256GB 3999 元

16+512GB 4399 元



该机搭载的是低频版骁龙 8+ 芯片，配备马里亚纳 MariSilicon X 芯片、LPDDR5 内存、UFS 3.1 闪存，采用 6.7 英寸 2412×1080 OLED 双曲屏幕，支持 120Hz 刷新率，2160Hz 超高频 PWM 调光，支持 10bit 色深。

OPPO Reno9 Pro + 前置 32MP（索尼 IMX709，RGBW 阵列），后置 50MP 主摄（索尼 IMX890，1/1.56 英寸，f / 1.8，OIS）+ 8MP 超广角（豪威 OV08D10）+2MP 微距（豪威 OV02B）三摄。

该机内置 4700mAh 电池，支持 80W 快充，31 分钟充电 100%，采用航天级金刚石散热系统，厚 7.99mm，重 192g，提供明日金、皓月黑（织羽纹）、碧海青 3 款配色，支持 NFC、红外遥控、双扬声器，X 轴线性马达，运行 ColorOS 13 系统。