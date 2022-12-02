国家药监局：12 月起，这些药品禁止通过网络零售

IT之家 12 月 2 日消息，11 月 30 日，国家药监局网站发布“国家药监局关于发布药品网络销售禁止清单（第一版）的公告”，公告表示，12 月 1 日起，除疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品等政策法规明确禁止销售的药品之外，注射剂（降糖类药物除外）、含麻黄碱类复方制剂（不包括含麻黄的中成药）、《兴奋剂目录》所列的蛋白同化制剂和肽类激素（胰岛素除外）等药品也禁止通过网络零售。

IT之家附公告内容如下：

为贯彻落实《中华人民共和国药品管理法》和《药品网络销售监督管理办法》要求，保障公众用药安全，国家药品监督管理局组织制定了《药品网络销售禁止清单（第一版）》，现予发布，自 2022 年 12 月 1 日起施行。 一、政策法规明确禁止销售的药品 疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品；医疗机构制剂、中药配方颗粒。 二、其他禁止通过网络零售的药品 （一）注射剂（降糖类药物除外）。 （二）含麻黄碱类复方制剂（不包括含麻黄的中成药）、含麻醉药品口服复方制剂、含曲马多口服复方制剂、右美沙芬口服单方制剂。 （三）《兴奋剂目录》所列的蛋白同化制剂和肽类激素（胰岛素除外）。 （四）地高辛、丙吡胺、奎尼丁、哌唑嗪、普鲁卡因胺、普罗帕酮、胺碘酮、奎宁、氨茶碱、胆茶碱、异丙肾上腺素； 苯妥英钠、卡马西平、拉莫三嗪、水合氯醛、达比加群酯、华法林、替格瑞洛、西洛他唑、扑米酮、碳酸锂、异氟烷、七氟烷、恩氟烷、地氟烷、秋水仙碱； 米非司酮、复方米非司酮、环丙孕酮、卡前列甲酯、雌二醇、米索前列醇、地诺前列酮； 法罗培南、夫西地酸、伏立康唑、利奈唑胺、奈诺沙星、泊沙康唑、头孢地尼、伊曲康唑、左奥硝唑、头孢泊肟酯。 备注： 1. 中药配方颗粒是指由单味中药饮片经水提、分离、浓缩、干燥、制粒而成的颗粒，须在中医药理论指导下，按照中医临床处方调配后，供患者冲服使用。 2. 二（四）所列品种为通用名，限于单方制剂，其中抗菌药物不含外用剂型。

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