消息称苹果要求和硕生产 iPhone 14 Pro 系列高端机型

IT之家 12 月 2 日消息，据中国台湾《经济日报》，由于 iPhone 14 Pro 系列供应不足，苹果要求第二大手机代工厂和硕加入生产，以缓解新机缺货潮，最快将于 12 月下旬大量产出，这也是和硕首次拿下 iPhone 高端机型代工订单。

IT之家了解到，高端 iPhone 此前都是由鸿海独家组装，和硕仅能分食入门款与部分特殊机型订单。不过苹果分析师郭明錤此前表示苹果正与和硕、立讯精密讨论将 iPhone 14/14 Plus 产线转为生产 iPhone 14 Pro / 14 Pro Max 的可能。

对于相关传闻，和硕童子贤未正面回应，仅强调“那边先让他们平缓下来再说”；至于是否有新订单需求则表示“客户要求就是你们要坚守岗位，不要乱跑，能够把基本的运作照顾好”。

虽然童子贤低调避谈，但外资表示鸿海郑州厂 11 月平均产能利用率仅 20%，预估 12 月可提升到 30% 至 40%；而和硕与立讯已分别从鸿海取得约 10% 的 iPhone 14 Pro 与 iPhone 14 Pro Max 订单，最快 12 月下旬大量出货。

此外，外资认为苹果将分散供应风险，鸿海后续恐怕很难再作为 iPhone 15 Pro 系列独家组装供应商。对此，鸿海不予评论。

针对明年苹果可能推出的 iPhone 15 系列新手机，和硕童子贤表示，他还在绞尽脑汁想象“现在都还在忙今年产品的量产，人员调度都忙不完了，对于明年新产品先不要猜测”。

《郭明錤：苹果 iPhone 14 Pro 机型减产，鸿海难再继续成为 15 Pro 机型独家组装厂商》

《郭明錤：苹果要求和硕 / 立讯精密把 iPhone 14 / Plus 产线切换为 iPhone 14 Pro / Max》