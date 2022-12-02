五菱 Air ev 晴空开启预定：300km 续航里程，提供两座、四座布局

IT之家 12 月 2 日消息，上汽通用五菱今日宣布五菱 Air ev 晴空开启预定，定金 1000 元抵 4000 元。据介绍，新车可提供 300km+ 续航，支持直流快充，2 座 4 座随心选，还有五重好礼！

车身尺寸方面，新车长宽高分别为 2974mm / 1505mm / 1631mm，轴距为 2010mm，尺寸比宏光 MINIEV 稍大。动力方面，根据此前工信部的申报信息显示，新车将采用单电机布局，并配备磷酸铁锂电池，最大功率为 30kW，最高车速 100km / h。

IT之家曾报道，五菱 Air ev 此前已经出现在了免征车辆购置税的新能源汽车车型目录中，该车型 CLTC 有 200km、300km 两种续航可选，电池容量分 26.7kWh、26.5kWh、17.3kWh 和 28.4kWh。

外观设计方面，Air ev 晴空采用极简风外观，搭配白、蓝、灰、咖四款车色。新车配全车 LED 灯、前 / 后贯穿灯、五菱发光标、后雾灯、LED 高位刹车灯等。

座舱方面，Air ev 晴空提供两座、四座两种内饰布局，深浅双色内饰选择，进阶版搭配皮质座椅。新车主副驾支持四向调节；四座版后排座椅支持 5/5 分放倒和独立放倒，后备箱空间最大可达 704L。

在科技配置方面，Air ev 晴空配备了 10.25 英寸双联屏，搭载五菱自研的 Ling OS 灵犀系统。同时，Air ev 晴空支持手机 App 远程车控，能够远程查看车辆状态，可实现蓝牙钥匙、空调控制、远程启动、远程开关门、升降窗、预约充电、车辆剩余电量查询等功能。

动力续航方面，Air ev 晴空提供 300km 续航里程，四座版搭载 50kW 高效能电机。此外，新车提供直流快充、交流充电桩、家用插座 + 充电枪三种充电模式。四座版配备直流快充，官方称电量从 30% 充到 80% 仅需 45min。

IT之家了解到，五菱表示，主动安全方面，新车配备了 ESC 车身电子稳定系统、ABS 防抱死系统 + EBD 制动力分配系统、胎压监测、自动驻车、坡道辅助等。被动安全方面，Air ev 晴空整车采用笼式车身结构，车架高强钢占比达 62%，并经过全车碰撞测试。