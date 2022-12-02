《木卫四协议》今日发售：Steam 国区 298 元，推荐 GTX 1070 或 RX 5700 显卡

IT之家 12 月 2 日消息，科幻生存恐怖游戏《木卫四协议》将于 12 月 2 日发售，登陆 PC、PS4、PS5、XB1、XSX|S 平台，Steam 国区定价 298 元 / 398 元，支持简体中文字幕与配音。

《木卫四协议》是一款由 Striking Distance Studios 开发，KRAFTON 发行的剧情推动型第三人称生存恐怖游戏。

时间设定在 300 年后，玩家将扮演雅各布・李，他受命运的捉弄被关进了黑铁监狱，这是一座位于木星卫星木卫四中安全等级最高的监狱。

为了生存下去，雅各布必须不断战斗来保证自身安全，并逃离黑铁监狱，与此同时还要揭开木卫四中暗藏的黑暗可怕秘密。

独具一地融合了射击与近距离作战，雅各布需要调整战术与迅速进化的生物作战，解锁新武器、装备和技能，以逃脱越来越可怕的威胁。

IT之家了解到，Steam 页面配置要求显示，《木卫四协议》最低配置要求 GTX 1060 或 RX 580 显卡，推荐配置要求 GTX 1070 或 RX 5700 显卡，存储空间需要 75GB。

《木卫四协议》是一款剧情推动型第三人称生存恐怖游戏，故事时间背景设定为 300 年后。玩家将扮演雅各布・李，他受命运的捉弄被关进了黑铁监狱，这是一座位于木星卫星木卫四中安全等级最高的监狱。在同狱犯人变成极为可怕的怪异生物那一刻起，整个监狱便陷入了混乱。 为了生存下去，雅各布必须不断战斗来保证自身安全，并逃离黑铁监狱，与此同时还要揭开木卫四中暗藏的黑暗可怕秘密。游戏独具一格，融合了射击与近距离作战，雅各布需要调整战术与迅速进化的生物作战，同时从废物中寻找有用物品来解锁新武器、装备和技能，以逃脱越来越可怕的威胁，并逃离这个恐怖的木星死亡卫星。