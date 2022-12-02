《木卫四协议》今日发售：Steam 国区 298 元，推荐 GTX 1070 或 RX 5700 显卡

IT之家 12 月 2 日消息，科幻生存恐怖游戏《木卫四协议》将于 12 月 2 日发售，登陆 PC、PS4、PS5、XB1、XSX|S 平台，Steam 国区定价 298 元 / 398 元，支持简体中文字幕与配音。
《木卫四协议》是一款由 Striking Distance Studios 开发，KRAFTON 发行的剧情推动型第三人称生存恐怖游戏。
时间设定在 300 年后，玩家将扮演雅各布・李，他受命运的捉弄被关进了黑铁监狱，这是一座位于木星卫星木卫四中安全等级最高的监狱。
为了生存下去，雅各布必须不断战斗来保证自身安全，并逃离黑铁监狱，与此同时还要揭开木卫四中暗藏的黑暗可怕秘密。
独具一地融合了射击与近距离作战，雅各布需要调整战术与迅速进化的生物作战，解锁新武器、装备和技能，以逃脱越来越可怕的威胁。
IT之家了解到，Steam 页面配置要求显示，《木卫四协议》最低配置要求 GTX 1060 或 RX 580 显卡，推荐配置要求 GTX 1070 或 RX 5700 显卡，存储空间需要 75GB。
《木卫四协议》是一款剧情推动型第三人称生存恐怖游戏，故事时间背景设定为 300 年后。玩家将扮演雅各布・李，他受命运的捉弄被关进了黑铁监狱，这是一座位于木星卫星木卫四中安全等级最高的监狱。在同狱犯人变成极为可怕的怪异生物那一刻起，整个监狱便陷入了混乱。
为了生存下去，雅各布必须不断战斗来保证自身安全，并逃离黑铁监狱，与此同时还要揭开木卫四中暗藏的黑暗可怕秘密。游戏独具一格，融合了射击与近距离作战，雅各布需要调整战术与迅速进化的生物作战，同时从废物中寻找有用物品来解锁新武器、装备和技能，以逃脱越来越可怕的威胁，并逃离这个恐怖的木星死亡卫星。
关于这款游戏
《木卫四协议》是一款剧情推动型第三人称生存恐怖游戏，故事时间背景设定为 300 年后。玩家将扮演雅各布・李，他受命运的捉弄被关进了黑铁监狱，这是一座位于木星卫星木卫四中安全等级最高的监狱。在同狱犯人变成极为可怕的怪异生物那一刻起，整个监狱便陷入了混乱。为了生存下去，雅各布必须不断战斗来保证自身安全，并逃离黑铁监狱，与此同时还要揭开木卫四中暗藏的黑暗可怕秘密。游戏独具一格，融合了射击与近距离作战，雅各布需要调整战术与迅速进化的生物作战，同时从废物中寻找有用物品来解锁新武器、装备和技能，以逃脱越来越可怕的威胁，并逃离这个恐怖的木星死亡卫星。
恐怖工程
《木卫四协议》是一款次世代级的生存恐怖游戏，由格兰・斯科菲尔德领衔打造。《木卫四协议》将氛围、刺激和残酷与无助的恐怖时刻和人性融合在一起，让玩家沉浸于令人血脉喷张的故事中，极其可怕的恐怖危机潜伏在每一个角落。
揭开木星联合公司的秘密
《木卫四协议》故事背景设定为 2320 年的木星死亡卫星木卫四，玩家将扮演雅各布・李，他是黑铁监狱的一名囚犯。神秘诡异事件的爆发让卫星陷入了混乱，雅各布必须面对内心最深的恐惧，打败时刻追踪他且嗜杀成性的生物，同时还要揭开强大的木星联合公司所暗藏的黑暗秘密。
掌控残酷的战略型战斗
《木卫四协议》为玩家带来高难度挑战，玩家必须掌控令人毛骨悚然的白刃战和远程战斗，可以使用独特的重力武器，黑铁监狱狱警用曾其控制监狱人口。玩家被迫近距离与怪异的敌人交手，不管是砍下敌人四肢，或者是炸掉其双腿，玩家可使用任何能想到的创意想法，在每一次的生死较量中生存下去。
体验木星死亡卫星的孤寂
放眼整个宇宙，木卫四的环境艰苦无比，也异常孤寂，随着雅各布为了生存而进行的殊死搏斗不断上演，木卫四问题日益突出。玩家不仅要与黑铁监狱的恐怖敌人作战，还要通过浮于表面和暗藏其中的线索，揭开持续数世纪的秘密，该秘密已经给木星死亡卫星带来了无尽的灾难。