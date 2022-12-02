亚太地区 Exchange Online 和微软 Teams 出现大规模宕机事件

IT之家 12 月 2 日消息，援引国外科技媒体 theregister 报道，微软的多项旗舰云生产力服务昨天在整个亚太地区出现故障。国际标准时间中午 12 点 41 分（北京时间 12 月 1 日晚上 8 点 41 分）发布的报告中写道：“我们的初步调查结果表明，我们的服务基础设施的性能受到限制处于 sub-optimal 水平，导致常规服务功能无法正常使用”。

消息称 Exchange Online 用户客户可能无法访问服务、发送电子邮件和 / 或文件，或使用微软描述的“常规功能”。而 Teams 用户的影响包括：

用户安排 / 编辑会议和实时会议时可能出现问题。

人员选择器（People Picker）/搜索功能可能无法按预期工作。

用户可能无法搜索 Microsoft Teams。

用户可能无法加载 Microsoft Teams 中的“任务”选项卡。

消息、聊天、频道和其它核心 Teams 服务似乎依然可用。

微软表示也不清楚是什么原因导致上述问题。在第一个宕机状态更新发布 17 分钟之后，在第二条更新中写到：“我们继续分析相关的诊断数据同时，正在尝试重启受影响的基础设置中的一个子集，观察重启能够缓解这个问题”。

IT之家了解到，在国际标准时间下午 3 点 14 分（北京时间昨天晚上 11 点 14 分）指出该事件现在还影响到 SharePoint Online、Microsoft PowerApps 和 Microsoft PowerAutomate。