蓝宝石 Vapor-X 官宣回归：新款 RX 7900 系列显卡将至，配备均热板散热

IT之家 12 月 2 日消息，AMD Radeon RX 7900 系列显卡将于近期上市，各大非公版预计也将在不久后推出。

蓝宝石官推昨日宣布，Vapor-X 即将于 RX 7900 系列显卡新品中回归，并展示了一条预热视频，GPU 和显存芯片上覆盖了均热板，配有三个 8Pin 外接供电接口。

目前尚不清楚是 Vapor-X 系列显卡将回归，还是 Vapor-X 均热板技术回归，我们可以期待一下官方的后续消息。

IT之家了解到，Vapor-X 是蓝宝石早年间的一个显卡系列，但在 2014 年之后就停止推出新品了。Vapor-X 的回归有望带来更强的散热技术，希望不只有均热板。

据博板堂此前消息，蓝宝石、讯景和撼讯品牌可能会在 12 月 13 日 首发 AMD RX 7900 系列非公显卡，其他品牌可能会晚 1-2 周。

目前，蓝宝石和撼讯均已发布 RX 7900 系非公显卡的预热信息。AMD 即将在 12 月 13 日上市的新一代旗舰显卡 RX 7900XTX 售价 7999 元起，次旗舰显卡 RX 7900XT 售价 7399 元起。

▲ 蓝宝石新款 RX 7900 显卡

▲ 撼讯新款 RX 7900 显卡

RX 7900 系列显卡参数：

旗舰型号 RX 7900 XTX 拥有 96CU，6144 流处理器，GPU 频率 1900-2500MHz，单精度性能可达 61TFLOPS。显存为 24GB 20Gbps GDDR6，带宽可达 960GB / s，加上 96MB 无限缓存，等效带宽可达 3.5TB / s。显卡的 TBP 功耗为 355W，电源要求为 800W 起。RX 7900 XTX 公版长度为 287 mm，2.5 槽厚，接口包括 DP 2.1、HDMI 2.1 和 USB-C。

次旗舰型号 RX 7900 XT 拥有 84CU，5376 流处理器，GPU 频率 1500-2400MHz，单精度性能可达 52TFLOPS。显存为 20GB 20Gbps GDDR6，带宽可达 800GB / s，加上 80MB 无限缓存，等效带宽可达 2.9TB / s。显卡的 TBP 功耗为 300W，电源要求为 750W 起。RX 7900 XT 公版长度为 276 mm，2.5 槽厚，接口包括 DP 2.1、HDMI 2.1 和 USB-C。